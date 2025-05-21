У нас катастрофа. Мы на пределе жизнеспособности – украинский политолог

Анатолий Лапин.  
21.05.2025 15:50
  (Мск) ,  Киев
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Война, Дзен, Политика, Украина


Украина находится в крайне сложном историческом положении, переживая катастрофу, выход из которой еще непонятен.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина находится в крайне сложном историческом положении, переживая катастрофу, выход из которой еще непонятен....

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«Мы находимся в крайне сложном историческом положении. Мы на самом деле, проходя проверку войной, хоть и много говорим о стойкости украинского солдата, о том, что врагу не получилось разрушить Украину, это всё правда, но мы видим с другой стороны и эффект рассыпания, нарастания внутренних социальных кризисов, численно, демографически мы переживаем по сути историческую катастрофу, я не знаю, как мы еще будем выходить.

Вот этот момент, в котором нужны тяжелые, но ответственные решения, иначе мы можем перейти предел жизнеспособности. Но это может закончиться не только тяжелыми итогами самой войны, но и тяжелыми итогами для общественного развития», – заявил Ермолаев.

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