У «адекватника» Бортника разглагольствуют, как ВСУшники станут долларовыми миллионерами за убийства русских

Для того, чтобы привлечь на Украину наемников со всего мира, а также сделать из ВСУшников долларовых миллионеров, нужно ввести большие выплаты за убитых солдат ВС РФ и российскую технику. А платить нужно из конфискованных на Западе российских активов.

С такой идеей в эфире видеоблога политолога-«адекватника» Руслана Бортника выступил офицер ВСУ, бывший руководитель райуправления полиции Киева Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

