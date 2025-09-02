У «адекватника» Бортника разглагольствуют, как ВСУшники станут долларовыми миллионерами за убийства русских
Для того, чтобы привлечь на Украину наемников со всего мира, а также сделать из ВСУшников долларовых миллионеров, нужно ввести большие выплаты за убитых солдат ВС РФ и российскую технику. А платить нужно из конфискованных на Западе российских активов.
С такой идеей в эфире видеоблога политолога-«адекватника» Руслана Бортника выступил офицер ВСУ, бывший руководитель райуправления полиции Киева Денис Ярославский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Уничтожил ты российского солдата – на твою карточку прилетела тысяча долларов, уничтожил пушку – две тысячи долларов, уничтожил танк – сто тысяч долларов.
Если мы сейчас возьмем такую градацию и объявим этот ценник официально на уровне государства, желающих заработать большие деньги будет со всего мира. Мы уйдем от мобилизации, бусификации, мы пригласим сюда «хантеров» со всей планеты, они приедут сюда массово зарабатывать деньги.
Я, например, за то, чтобы пацаны вышли долларовыми миллионерами… Теперь вопрос, скажите, где брать деньги? А мы тут станем максимально циничными. У нас есть конфискованные российские активы, 300 миллиардов», – делился влажными мечтами Ярославский.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: