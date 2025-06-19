Турецкий обозреватель: ПМЭФ – это российский Давос. Санкции Запада не достигли цели

Михаил Рябов.  
19.06.2025 14:15
  (Мск) , Санкт-Петербург
Просмотров: 130
 
Дзен, Политика, Россия, Санкции, Турция, Экономика


Проходящий в Петербурге и собравший множество иностранных участников Международный экономический форум – это, фактически, «российский Давос», – важный ответ на беспрецедентные санкции Запада, демонстрирующий провал антироссийских козней.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил обозреватель турецкой Dik Gazete Сель Ильбер Васфи.

Проходящий в Петербурге и собравший множество иностранных участников Международный экономический форум – это, фактически,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я думаю, что ПМЭФ имеет большое значение в контексте напряженности между Москвой и Западом. По-моему, это российский «Давос». Глобальный Юг заинтересован в развитии торговых и инвестиционных отношений с Россией, несмотря на политические разногласия в мире. Например, такие акторы, как наша страна Турция, стараются поддерживать баланс в международных отношениях и не хотят полностью изолироваться от России. Это касается и многих других стран. Например, Бахрейна. Они также принимают значительное участие в этом мероприятии. Мусульманская география хочет установить теплые отношения с Россией. Я думаю, это очень естественно. Потому что в России также очень много мусульманского населения. Взаимное сотрудничество выгодно всем», – сказал он.

Турецкий аналитик считает, что проведение ПМЭФ доказывает провал западных санкций.

«Политика блокады и санкций, которую Запад использует как террор, была направлена ​​на разные результаты, включая экономические трудности и политическую изоляцию. Однако иностранцы продолжают приезжать в Россию и участвовать в форумах. Сотрудничество расширяется.  Торговые отношения развиваются между Глобальным Югом и Россией. Это показывает, что санкции не достигли своей цели полной изоляции».

Он полагает, что «сверхдержавы и международные акторы должны вернуться к диалогу», ведь «это является предпосылкой для разрешения конфликтов и улучшения отношений».

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить