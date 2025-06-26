Трамп выполнил предусловия России для переговоров – Бортник

Анатолий Лапин.  
26.06.2025 12:49
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп фактически выполнил выдвинутые Россией условия для переговоров.

Об этом свидетельствуют итоги саммита НАТО, который состоялся накануне в Нидерландах.

Президент США Дональд Трамп фактически выполнил выдвинутые Россией условия для переговоров. Об этом свидетельствуют итоги...

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Такое мнение в эфире видеоблога Натальи Влащенко озвучил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он получил более мягкую телячью позицию Европы и Украины в отношении инициатив Трампа. И он получил возможность говорить с Путиным. И знаете, что скажет Трамп Путину? Он скажет: «Смотри, Владимир. Членство Украины в НАТО мы исключили как цель. Декларации больше этого нет. Смотри, тебя убрали из основных угроз, непосредственно. Я свою часть сделки выполнил. Какая твоя главная была претензия к нам? Членство Украины в НАТО. Я начал выполнять, как минимум».

Конечно, Москва скажет: «Нет, мы хотим, чтобы формально зафиксировали то, что Украина никогда не будет принята в НАТО». Но все же это шаг: «Теперь шаг за тобой. Давай прекращай огонь. Останавливаем боевые действия по линии фронта. Потому что я одно предварительное твое условие выполнил или начал его как минимум выполнять». Этот саммит НАТО, эта декларация НАТО, она открывает дорогу к переговорам, еще одному раунду переговоров между США и Россией», – заявил Бортник.

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