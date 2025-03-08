Трамп отказался от роли лидера свободного мира – украинский пиарщик

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Президент США сделал ставку на принуждение Украины к миру.

Об этом в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет украинский пиар-технолог Петр Герасименко.

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«Похоже, американский президент отказался от почетной роли лидера свободного мира. Отношения с главными союзниками Америки существенно остыли и испортились. Наметился раскол между США и Европой. А формула «мир через силу» в понимании команды Трампа приобрела неожиданный оттенок и превратилась, скорее, в «принуждение к миру» жертвы агрессии», – считает Герасименко.

Он вспоминает, что в ходе избирательной кампании в медиа просачивались инсайды о возможном мирном плане Трампа, предусматривающий одновременное давление на Россию и Украину.

«Украину должны были шантажировать прекращением военной и финансовой помощи. А России угрожать значительным усилением милитарных мощностей Киева и введением болезненных санкций. Сейчас мы видим первую часть реализации этого плана, но почему-то не наблюдаем его второй части. Вашингтон решил поставить на паузу военную помощь Украине и прекратил обмен разведданными, используя это как метод давления на президента Владимира Зеленского и принуждение к переговорам. А вот Россия получает противоположные сигналы в виде легитимизации Путина, обещаний восстановить взаимовыгодное экономическое сотрудничество, снятия части санкций. Ради переговоров с Кремлем администрация Трампа даже ввела негласное табу на определение РФ как агрессора», – продолжает автор.

Недоволен эксперт остался и последним выступленеим Трампа перед конгрессом, где он раздавал много обещаний.