Трамп ошибочно начал переговоры до победы русских – британский аналитик

Елена Острякова.  
31.03.2025 13:16
  (Мск) , Москва
Просмотров: 769
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Запад ошибочно убеждает себя в том, что боевые действия на Украине зашли в тупик.

Об этом британский аналитик Александр Меркурис заявил в интервью ютуб-каналу «Дюран», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад ошибочно убеждает себя в том, что боевые действия на Украине зашли в тупик....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Люди не хотят реально оценивать ситуацию на фронтах. Есть иллюзия, что там что-то вроде тупика. Когда русские продвигаются, кажется, что они побеждают. А когда наступление заканчивается, как и все наступления, русские останавливаются на время, чтобы перегруппироваться, реорганизоваться и восстановиться. И мы снова начинаем говорить о тупике. Это не тупик. Война идет в пользу России, но люди этого не признают», – считает эксперт.

Он «не собирается угадывать планы России», но ожидает крупное наступление весной и летом, направленное, предположительно, на реку Днепр.

«Нужен настоящий кризис, когда русские прорвутся, когда ситуация станет по-настоящему опасной для Украины, чтобы люди, наконец собрались с мыслями и согласились бы на переговоры. Главная ошибка Трампа в том, что он попытался начать этот процесс раньше, чем это произошло», – сказал Меркурис.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить