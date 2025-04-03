Трамп не собирается заканчивать войну – эксперт

Максим Столяров.  
03.04.2025 13:56
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Сюжет дня, Украина


Дональд Трамп хочет не прекратить войну, а вывести из неё США, чтобы переложить всю тяжесть на ЕС. Об этом на канале «Красная линия» заявил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Совершенно не факт, что Америка, в том числе в лице Трампа, заинтересована в том, чтобы этот конфликт вовсе прекратился. А не в том, чтобы переложить всю тяжесть этого конфликта на плечи Европейского Союза, и оказаться в положении третьего радующегося.

Россия продолжает вести боевые действия, продолжают гибнуть наши люди. Россия ослабевает от этого, потому что сколько бы ни говорили, что это укрепляет, но это смешно. Война не укрепляет», – сказал Шишкин.

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Дональд Трамп хочет не прекратить войну, а вывести из неё США, чтобы переложить всю...
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«Соответственно, одновременно ослабевает Европейский Союз, который вздумал играть роль конкурента США за лидерство в западном мире. Так что это тоже вполне может быть.

Может быть его цель не прекратить этот конфликт вовсе, а просто-напросто вывести из него Соединенные Штаты. Тогда он просто идёт руками и скажет: «Мы сделали всё возможное, но эти русские, эти европейцы, эти украинцы, они совершенно сумасшедшие, и пусть дальше воюют сколько хотят, но мы здесь ни при чём», – добавил международник.

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