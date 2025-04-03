Трамп не собирается заканчивать войну – эксперт

Дональд Трамп хочет не прекратить войну, а вывести из неё США, чтобы переложить всю тяжесть на ЕС. Об этом на канале «Красная линия» заявил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Совершенно не факт, что Америка, в том числе в лице Трампа, заинтересована в том, чтобы этот конфликт вовсе прекратился. А не в том, чтобы переложить всю тяжесть этого конфликта на плечи Европейского Союза, и оказаться в положении третьего радующегося. Россия продолжает вести боевые действия, продолжают гибнуть наши люди. Россия ослабевает от этого, потому что сколько бы ни говорили, что это укрепляет, но это смешно. Война не укрепляет», – сказал Шишкин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама