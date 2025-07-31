Токаев верноподданически присягнул «султану всех правоверных»

Приезд президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Турцию был обставлен с размахом, и можно назвать прошедшие переговоры триумфом «тюркской интеграции».

Надо правильно представлять фон этой встречи, так как она состоялась буквально через месяц после объявления Эрдоганом концепции «Новой Турции», которая отметает старые постулаты кемалистской республики 1923 года и фактически провозглашает идею восстановления Османской империи через союз с арабами и мусульманами.

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Правящая турецкая верхушка объявила курс на переформатирование Ближнего Востока, а Средняя Азия рассматривается ею как неотъемлемая и колониальная часть возрождаемой империи. Поэтому визит Токаева был обставлен как верноподданническая акция уже фактическому султану всех правоверных и был полон символизма.

«Вы достигли таких высот благодаря мудрой политике и неустанной деятельности, направленной на продвижение интересов страны. Международная репутация Вашей страны не вызывает никаких сомнений. Мировое признание достижений Турции, ее динамичное развитие, высокий авторитет – непосредственно связаны с вашей деятельностью. <…> Мы никогда не забудем, что именно Турция стала первой страной, признавшей независимость Казахстана», – пафосно заявил Токаев.

В ответ на это он получил из рук повелителя высшую награду Турции – орден Devlet Nişanı, что закрепляет его вассальный статус перед Стамбулом. Примечательно, что Токаев демонстративно отказывался от российских наград, в том числе и от ордена Андрея Первозванного, а тут совершенно иной коленкор.

Помнится, что он также отказывал ЛДНР в праве на самоопределение, но недавно в Шуше признал полноправное участие непризнанной никем республики Северного Кипра в составе Организации тюркских государств и побратался с ее президентом. Так и в истории с орденом – это чёткая демонстрация геополитической ориентации на новый центр, ставящий задачу не только выдворения России из Закавказья и Средней Азии, но и раздела её же территорий.

Турецкий бизнес с позволения президента РК уже изъявил желание вложиться в пищевую промышленность и строительство, но главные устремления нацелены на логистику и порты и поглощение оставшихся военных заводов. Транскаспийский маршрут также оказался в зоне повышенного внимания Эрдогана и Токаева, так как оба ставят на него как на возможность вывоза редкоземельных металлов и нефти из РК на Запад.

«Сегодня мы обменялись мнениями по широкому спектру направлений — от обороны и энергетики до транспорта, науки и технологий. Были рассмотрены перспективы сотрудничества в области добычи полезных ископаемых и редких металлов, возможности экспорта казахстанской нефти на мировой рынок через территорию нашей страны. Также были обсуждены пути использования и развития Транскаспийского транспортного маршрута – современного аналога исторического Шелкового пути», — сообщил прессе Эрдоган по итогам заседания Совета стратегического сотрудничества.

Этот коридор в обход России также важен для экспансии Турции в Центральную Азию и является одновременно и воротами для НАТО. В связи с чем главные инвестиции будут направлены в строительство железных дорог, сухопутных портов, грузовых терминалов и судостроение, в том числе и военное. В начале года как раз турецкие военные компании приватизировали военный завод «Зенит» в Уральске, а также верфи в Актау, способной производить уже корабли.

Всё это делается сейчас совместно для изменения соотношения сил на Каспии и образования стратегического моста через Азербайджан в Казахстан и далее в ЦА. Астана при этом выполняет роль форпоста турецкой и западной экспансии, которые идут рука об руку. Поэтому следует ожидать от Акорды в ближайшее время новых недружественных жестов.

Арест пророссийского блогера Аслана Толегенова уже по уголовному делу, сфабрикованному КНБ, сразу же после визита Токаева в Турцию – явный показатель усиления антироссийских тенденций во внутренней и внешней политике Казахстана.