Сумы уже в зоне поражения российской артиллерии – генерал Романенко
У Киева нет серьезных ресурсов, которые позволяли бы вести эффективную оборону на Сумском направлении. Тем временем российская армия продвигается и уже угрожает Сумам ударами из ствольной артиллерии.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что-то как-то строили какие-то эти оборонительные рубежи, на них как раз и есть надежда, что смогут останавливать это продвижение на Сумы. Потому что все как бы идет, там сопротивление, и даже контратаки проводятся. А дистанции до Сум противником сокращаются с 25 до 20, на отдельных направлениях они пытаются продвинуться до 15 километров, а это значит точно, что смогут применять артиллерию ствольную, системы залпового огня.
По Сумам уже «Грады» применяли, ну и дроны более активно на таких дальностях. То есть Сумы превратить в Херсон. Поэтому здесь большой вопрос, а ресурсов серьезных там, чтобы помочь им в управлении, обороне у Украины, к сожалению, я точно не вижу», – заявил Романенко.
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