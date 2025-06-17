Сумы уже в зоне поражения российской артиллерии – генерал Романенко

Анатолий Лапин.  
17.06.2025 13:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 554
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сумы, Украина


У Киева нет серьезных ресурсов, которые позволяли бы вести эффективную оборону на Сумском направлении. Тем временем российская армия продвигается и уже угрожает Сумам ударами из ствольной артиллерии.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У Киева нет серьезных ресурсов, которые позволяли бы вести эффективную оборону на Сумском направлении....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что-то как-то строили какие-то эти оборонительные рубежи, на них как раз и есть надежда, что смогут останавливать это продвижение на Сумы. Потому что все как бы идет, там сопротивление, и даже контратаки проводятся. А дистанции до Сум противником сокращаются с 25 до 20, на отдельных направлениях они пытаются продвинуться до 15 километров, а это значит точно, что смогут применять артиллерию ствольную, системы залпового огня.

По Сумам уже «Грады» применяли, ну и дроны более активно на таких дальностях. То есть Сумы превратить в Херсон. Поэтому здесь большой вопрос, а ресурсов серьезных там, чтобы помочь им в управлении, обороне у Украины, к сожалению, я точно не вижу», – заявил Романенко.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить