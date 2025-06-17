Сумы уже в зоне поражения российской артиллерии – генерал Романенко

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У Киева нет серьезных ресурсов, которые позволяли бы вести эффективную оборону на Сумском направлении. Тем временем российская армия продвигается и уже угрожает Сумам ударами из ствольной артиллерии.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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