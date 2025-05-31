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Продолжается успешное российское наступление в Сумской области.

Практически каждый день поступают новости о продвижении ВС РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши мотострелки и морпехи сегодня выбили остававшиеся в Водолагах группы оккупантов из элитной 79-й одшбр и 103-й обр ТерО (Львовская область), усиленной пограничниками 31-го ПОГО (Черновицкий погранотряд). Элитная 80-я одшбр ВСУ не выдержала напора наших героических морпехов и бежала из села Алексеевка, бросив десятки тел уничтоженных Северянами штурмовиков» – сообщает тг-канал бойцов российской ГВ «Север».

В последние дни на слуху было село Юнаковка – важный населенный пункт, через который в свое время шло наступление ВСУ на Курщину. Украинские источники указывали на значение этого села и предупреждали, что его надо держать любой ценой, поскольку отсюда российские фпв-дроны смогут без проблем долетать до Сум.

В Юнаковку российские ДРГ уже заходили ранее, проводили разведку боем без закрепления. На этот раз поступает информацию о более серьезном продвижении.

«С нашей стороны сообщают, что бои из северной части Юнаковки сместились в центральную часть и уже почти половина Юнаковки (откуда в августе 2024 года шли колонны на Суджу и Курчатов) перешла под контроль наших войск», – пишет эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

По его словам, дорога к западу от Юнаковки практически парализована ударами наших дронов, что затрудняет противнику удержание обороны. Он прогнозирует, что при текущих темпах уже в ближайшую неделю ВСУ потеряют Новониколаевку, Варачино, Яблоневку и еще ряд сел.

При этом военный блогер, уроженец Сумщины Юрий Подоляка пишет о «тактических успехах», подчеркивая, что «наступление на Сумы ускоряется».

«А противнику его сдерживать все труднее и труднее. Ежедневно много 200-х привозят отсюда в Сумы, где забиты ими все морги», – утверждает Подоляка.

Офицер ВСУ с позывным «Алекс» обращает на важную тенденцию из Сумской области.

«Если до этого вражеские штурмы были исключительно пешими группами по 3-4 тела, то сейчас уже группы по 8-10 штурмовиков + мотоциклы, квадроциклы, автомобили и т.д. пытаются продавливать ЛБЗ и развивать успех», – пишет он.

А тем временем еще в 11 населенных пунктах области ввели обязательную эвакуацию.