Судьбоносный прецедент: опальный член ЛДПР подал иск в суд на Слуцкого

Елена Острякова.  
11.08.2025 19:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 407
 
Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал


Депутат Госдумы Ярослав Нилов, как и обещал, подал сегодня в суд на ЛДПР, из фракции которой его исключили 25 июня.

Причиной исключения стало публичное возмущение Нилова тем, что партии навязывается культ личности нового лидера Эдуарда Слуцкого, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Депутат Госдумы Ярослав Нилов, как и обещал, подал сегодня в суд на ЛДПР, из...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Аппаратчики отчитывают региональных лидеров за то, что те не поздравили его с днем рождения.

Иск Нилова к собственной фракции станет первым подобным случаем в российском парламенте.

«Закон о статусе депутата Государственной думы, как и регламент ГД, они не содержат положений, которые позволяют исключить депутата из фракции», — пояснил электоральный юрист Гарегин Митин, который будет отстаивать интересы Нилова в суде.

Если исключение не будет оспорено, примеру ЛДПР могут последовать другие фракции, чтобы изгонять неугодных депутатов.

Ранее из ЛДПР и Госдумы по надуманному поводу изгнали любимца Жириновского Василия Власова.

Эксперты полагают, что череда скандалов может существенно снизить рейтинг партии и ее шансы на думских выборах 2026 года.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить