Судьбоносный прецедент: опальный член ЛДПР подал иск в суд на Слуцкого

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Депутат Госдумы Ярослав Нилов, как и обещал, подал сегодня в суд на ЛДПР, из фракции которой его исключили 25 июня.

Причиной исключения стало публичное возмущение Нилова тем, что партии навязывается культ личности нового лидера Эдуарда Слуцкого, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Аппаратчики отчитывают региональных лидеров за то, что те не поздравили его с днем рождения.

Иск Нилова к собственной фракции станет первым подобным случаем в российском парламенте.

«Закон о статусе депутата Государственной думы, как и регламент ГД, они не содержат положений, которые позволяют исключить депутата из фракции», — пояснил электоральный юрист Гарегин Митин, который будет отстаивать интересы Нилова в суде.

Если исключение не будет оспорено, примеру ЛДПР могут последовать другие фракции, чтобы изгонять неугодных депутатов.

Ранее из ЛДПР и Госдумы по надуманному поводу изгнали любимца Жириновского Василия Власова.

Эксперты полагают, что череда скандалов может существенно снизить рейтинг партии и ее шансы на думских выборах 2026 года.