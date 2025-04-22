Стало известно, где похоронят Папу Франциска. На похороны приедут Трамп и Зеленский

Агентство ANSA сообщает, что похороны скончавшегося вчера Папы Римского Франциска, скорее всего, пройдут 26 апреля.

При этом агентство подчеркнуло, что официально дата похорон в Ватикане пока не обнародована. Согласно Апостольской Конституции Universi Dominici Gregis, церемония погребения понтифика происходит между четвертым и шестым днями после его смерти. Следовательно, речь идет о промежутке времени между пятницей, 25 апреля, и воскресеньем, 27 апреля.

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Сам римский понтифик завещал похоронить его не в Ватикане, а в римской базилике Санта-Мария-Маджоре, куда часто приходил помолиться. Папа также указывал, что его гробница должна быть простой, без особого украшения и содержать единственную надпись: «Franciscus».

“Я прошу, чтобы моя могила была подготовлена в погребальной нише в боковом проходе между капеллой Паолины и капеллой Сфорца базилики», – говорится в завещании понтифика, которое опубликовал Святой Престол.

Согласно документу, расходы на захоронение будут покрыты за счет суммы, предоставленной благотворителем – Франциск заранее перевел ее базилике.

Тем временем, Ватикан опубликовал первую фотографию почившего Папы Римского в гробу. Тело лидера католиков завтра перенесут в базилику Святого Петра, «чтобы все верующие могли отдать дань уважения». Перед этим первая Конгрегация кардиналов должна окончательно утвердить планы, говорится в заявлении Ватикана.

Как пишет портал Axios, сегодня кардиналы Римско-католической церкви соберутся на свою первую встречу после смерти Папы, чтобы обсудить детали его похорон. Затем они примут участие в конклаве по выборам нового понтифика.

География кардиналов-выборщиков, имеющих право голоса, обширна. Самой большой по представительству является Европа – здесь служат 53 «пурпурата». Меньше всего их в Океании – 4. В Южной Америке – 23, в США и Канаде – 14. В Азии – 23, Африке – 18. Большинство из ныне действующих кардиналов были назначены именно Франциском. Всем этим людям, с их разнообразным жизненным и духовным опытом и особенностями национальных характеров предстоит определиться с тем, кто заступит на вакантный престол святого Петра.

На церемонии прощания будут присутствовать президент США Трамп с женой Меланьей и другие мировые лидеры. О планах посетить Ватикан и проститься с Папой также заявил Владимир Зеленский. Но будет ли там у него встреча с Трампом, неизвестно.

Владимир Путин на похороны не приедет, хотя его соболезнования были опубликованы на сайте Кремля одними из первых – раньше того же Зеленского.

«В течение всех лет своего понтификата он активно способствовал развитию диалога между Русской православной и Римско-католической церквами, а также конструктивного взаимодействия между Россией и Святым престолом. Мне довелось неоднократно общаться с этим выдающимся человеком, и я навсегда сохраню самую светлую память о нем. В этот скорбный час хотел бы передать Вам и всему католическому клиру слова сочувствия и поддержки», — сообщил президент РФ.

При этом, как заметили наблюдатели, Зеленский отписался не на своем официальном сайте и даже не в телеграмм-канале, а в бывшем Твиттере. Также крайне скупо о смерти Папы высказался глава Офиса Зеленского Андрей Ермак. Так что для них поездка на похороны Папы – не более, чем удачно подвернувшийся пиар-повод.

Столь же сдержанной была и реакция на смерть Папы и главы крупнейшей из аффилированных с Ватиканом Греко-католических церквей в мире –Украинской. Несмотря на заявление на сайте УГКЦ, что у покойного Франциска «была особая связь» с Украиной, на деле Папу Римского за его призывы к мирным переговорам украинские греко-католики не очень любили и постоянно критиковали.

В отличие от первых лиц Банковой, их инфонаемники не сдерживали себя. Работающий на ОП медиатехнолог Владимир Петров написал в соцсети: «вот что бывает, когда встречаешься с Антихристом»,имея в виду вице-президента США Джей Ди Вэнса, которого понтифик принимал перед смертью.

Шутил над смертью Папы, поминая Вэнса и связанный с Банковой скандальный активист Сергей Стерненко. Шеф-редактор издания «Украинские новости» Денис Гороховский также идиотничает по поводу смерти римского первосвященника: «Жаль, что Венс с Папой встретились вчера. Лучше б завтра…Теперь главное, чтобы Трамп не захотел стать новым Папой Римским».

Лояльный к Зеленскому депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский высказался аккуратнее, но тоже не удержался от того, чтобы не пнуть посмертно Франциска: «Покойный Папа Римский был очень хорошим человеком, закрывающим глаза на зло. А это всегда бессмысленно и сложно».