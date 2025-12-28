США торгуются с РФ за Запорожскую АЭС, управляя украинскими обстрелами станции

Претензии Киева на управление ЗАЭС вместе с американцами – болтовня из области фантастики.

Об этом на «Первом севастопольском» заявил доцент института ядерной энергетики СевГУ Юрий Браславский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«То, что предлагает украинская сторона, что она будет управлять ЗАЭС вместе с США – это из области фантастики. Давайте реально смотреть на вещи. Комплектующие, запчасти для атомных установок такого типа производятся в полном объёме только в РФ.

Небольшая часть их производилась раньше на Украине, ещё до СВО, понятно, что сейчас из этого ничего уже не производится. Поэтому… как США собираются технически управлять без запасных частей, без комплектующих – это большой вопрос», – сказал эксперт.

Ведущий уточнил, следует ли ожидать усиления обстрелов ЗАЭС, если и когда Украину вычеркнут из списка претендующих на управление электростанцией.

«Аргумент, конечно, у них такой есть, но ровно до тех пор, пока им будет дано разрешение на это со стороны своих «западных союзников». Ни для кого не секрет, что украинская сторона не самостоятельна в принятии решений, особенно такого уровня.

Поэтому обстрелы будут продолжаться до тех пор, пока Украине разрешат это делать. И как только будет звонок с указанием прекратить обстрелы, обстрелы прекратятся», – ответил Браславский.

