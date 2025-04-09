США и Россия будут совместно и каждый по-своему принуждать Украину к миру – укро-политолог
Для США может оказаться вполне выгодным вариантом позволить России и дальше наступать на ослабевшую Украину, чтобы сделать Киев более сговорчивым.
Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Наступление с севера, или, как минимум, военный шантаж, связанный с возможным наступлением, вполне предполагается. И такой вариант может вполне устроить США и Трампа.
Потому что те качели, которые сейчас начались в большой дипломатии вокруг позиции Украины, вокруг так называемого фонда восстановления, каким он будет, возьмут ли Соединенные Штаты под полное управление стратегические активы Украины, насколько сговорчивым будет политическое руководство Украины в двусторонних отношениях.
Так что, в связи с этим, американская администрация может разыграть карту некоторой паузы. Рубио недавно дал понять о том, что недели покажут, и может быть Соединенным Штатам даже невыгодно будет играть в эту игру дальше, если посредничество не получается», – сказал Ермолаев.
«Но в таком варианте, несомненно, возникают новые угрозы и опасности для Украины, как на фронте, так и в политической ситуации. Затянутость военных событий, их эскалация на протяжении всего лета может привести к возникновению целого ряда системных проблем, как на фронте, так и в экономике.
И я думаю, что в Кремле делают ставку как раз на то, что положение Украины может ухудшаться. И тогда разговор о какой-то приостановке будет вестись с совсем других позиций.
А учитывая циничность ситуации, не исключаю, что такие разговоры уже ведутся между Москвой и Вашингтоном – поддавить, чтобы потом уже с позиций более выгодных, принуждать Киев к уступкам, переговорам и перезагрузкам. Это коснется и власти», – добавил политолог.
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