США и Россия будут совместно и каждый по-своему принуждать Украину к миру – укро-политолог

Вадим Москаленко.  
09.04.2025 23:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Для США может оказаться вполне выгодным вариантом позволить России и дальше наступать на ослабевшую Украину, чтобы сделать Киев более сговорчивым.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для США может оказаться вполне выгодным вариантом позволить России и дальше наступать на ослабевшую...

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«Наступление с севера, или, как минимум, военный шантаж, связанный с возможным наступлением, вполне предполагается. И такой вариант может вполне устроить США и Трампа.

Потому что те качели, которые сейчас начались в большой дипломатии вокруг позиции Украины, вокруг так называемого фонда восстановления, каким он будет, возьмут ли Соединенные Штаты под полное управление стратегические активы Украины, насколько сговорчивым будет политическое руководство Украины в двусторонних отношениях.

Так что, в связи с этим, американская администрация может разыграть карту некоторой паузы. Рубио недавно дал понять о том, что недели покажут, и может быть Соединенным Штатам даже невыгодно будет играть в эту игру дальше, если посредничество не получается», – сказал Ермолаев.

«Но в таком варианте, несомненно, возникают новые угрозы и опасности для Украины, как на фронте, так и в политической ситуации. Затянутость военных событий, их эскалация на протяжении всего лета может привести к возникновению целого ряда системных проблем, как на фронте, так и в экономике.

И я думаю, что в Кремле делают ставку как раз на то, что положение Украины может ухудшаться. И тогда разговор о какой-то приостановке будет вестись с совсем других позиций.

А учитывая циничность ситуации, не исключаю, что такие разговоры уже ведутся между Москвой и Вашингтоном – поддавить, чтобы потом уже с позиций более выгодных, принуждать Киев к уступкам, переговорам и перезагрузкам. Это коснется и власти», – добавил политолог.

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