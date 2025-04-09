США и Россия будут совместно и каждый по-своему принуждать Украину к миру – укро-политолог

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Для США может оказаться вполне выгодным вариантом позволить России и дальше наступать на ослабевшую Украину, чтобы сделать Киев более сговорчивым.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наступление с севера, или, как минимум, военный шантаж, связанный с возможным наступлением, вполне предполагается. И такой вариант может вполне устроить США и Трампа. Потому что те качели, которые сейчас начались в большой дипломатии вокруг позиции Украины, вокруг так называемого фонда восстановления, каким он будет, возьмут ли Соединенные Штаты под полное управление стратегические активы Украины, насколько сговорчивым будет политическое руководство Украины в двусторонних отношениях. Так что, в связи с этим, американская администрация может разыграть карту некоторой паузы. Рубио недавно дал понять о том, что недели покажут, и может быть Соединенным Штатам даже невыгодно будет играть в эту игру дальше, если посредничество не получается», – сказал Ермолаев.