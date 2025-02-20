Случится как с Финляндией: останется угроза внезапного вступления «нейтральной» Украины в НАТО – эксперт

Максим Столяров.  
20.02.2025 16:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Сюжет дня, Украина


Несмотря на обещания Дональда Трампа, европейские страны всё равно могут попытаться затащить Украину, даже нейтральную, в НАТО.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил завкафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на обещания Дональда Трампа, европейские страны всё равно могут попытаться затащить Украину, даже...

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«Трамп совершенно спокойно говорит – да пускай будут на Украине европейские войска. Это уже не его проблемы, это наши проблемы. Мы допустим это? Нужны они нам? Конечно, нет.  Нам не нужна скрытая оккупация Украины», – сказал Сидоров.

«Тем более, что мы знаем, как ведут себя «нейтральные державы», как они быстро перестраиваются. Возьмите финскую или шведскую армию, по чьим стандартам они строились. Переписали один документ, и они уже в НАТО, и ничего не надо менять в военной структуре. Так же будут выстраивать и Украину.

О чём сейчас тоскуют многие американские стратеги – с 2014 года надо было встраивать Украину таким образом. А не вооружать её советским оружием, а потом по всему миру это оружие собирать, рассчитывая, что несколько месяцев Украина постоит, а потом Россия рухнет.

Теперь Трампу нужно сделать таким образом, чтобы Европа никуда не лезла, чтобы в данном случае она приняла более позитивную позицию. Отсюда и метания европейцев, они же на всё уже настроились», – добавил он.

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