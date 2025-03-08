Русские на плечах отступающих могут зайти в Сумскую область – Бутусов

Вадим Москаленко.  
08.03.2025 17:19
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Украина


Существует опасность, что в случае отступления из Курской области ВС РФ пойдут вглубь Сумщины, однако обороняться ВСУ уже будет значительно удобнее, чем на зажатом со всех сторон курском плацдарме.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский военный пропагандист Юрий Бутусов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Существует опасность, что в случае отступления из Курской области ВС РФ пойдут вглубь Сумщины,...

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«Если наши войска отойдут с Курщины, пойдут ли российские и корейские немалые силы уже на Сумщину за нами, предусматривали ли такой сценарий? Безусловно, возможно такое наступление. Но ситуация заключается в том, что сама эта санитарная зона на Курщине – это достаточно узкий плацдарм, на котором невозможно маневрировать. Поэтому он неудобный для нас.

Если бы были возможности, и планировалась операция на более широком фронте, такой проблемы, может, и не существовало бы. Но этот плацдарм сделан, как узкий клин, и врагу удаётся его контролировать. На самой Сумщине, где такой блокады коммуникаций нет, врага уничтожать будет значительно удобнее», – сказал пропагандист.

«То есть для нас, если корейцы и русские пойдут, то условия для обороны будут удобнее, чем сейчас оборона этой достаточно узкой санитарной зоны», – подбадривает украинцев Бутусов.

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