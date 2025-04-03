Россию будут провоцировать на отказ от переговоров
России нужно воспользоваться ситуацией, чтобы снизить напряжение и усилить раскол на Западе.
Об этом на канале «Красная линия» заявил политолог Артур Демчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эти все провокации направлены на то, чтобы заставить Россию отказаться от переговоров. Нельзя отказываться от переговоров. Это даст лишний козырь тем в Европе и в США, кто говорит, что Россия мира не хочет, а будет воевать, пока не захватят всю Украину. Эти всё сделано для того, чтобы настроить еще больше Европу и Америку против нас. А переговоры дают шанс.
Переговоры инициировала американская сторона. То есть сейчас это нужно Америке, объективно. Трампу нужно сбросить с себя эти расходы по поддержке Украины, расходы по поддержке Европы, чтобы сосредоточиться на внутренних проблемах США. Дефицит американского бюджета не может нарастать. С таким дефицитом Америка через несколько лет окажется в крайне тяжелой ситуации, поэтому ему нужно сейчас договариваться каким-то образом минимизировать затраты и расходы», – сказал эксперт.
Он отметил, что диалог с США РФ ведет не только по поводу Украины.
«Речь идет о нормализации отношений, о возможном возобновлении экономических связей. Плюс это шанс воспользоваться тем, что внутри, казалось бы, русофобского коллективного Запада возникла трещина. Возникли разногласия между лидерами европейских стран и Соединенными Штатами. Внутри между лидерами европейских стран мы видим позицию Венгрии, позицию Словакии, неоднозначную позицию той же самой Франции, которая то говорит, что нужно войска, то – что не нужно.
Надо воспользоваться этим моментом. Тем более, что даже американская разведка доложила Трампу, что Россия продвигается и будет продвигаться. У Украины нет сил остановить наступление России», – добавил Демчук.
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