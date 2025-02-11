Россия планомерно выполняет одну из главных целей СВО.

Об этом в эфире видеоблога Deep Dive заявил полковник швейцарской разведки в отставке, аналитик Жак Бо, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, Россия никогда не заявляла, что возьмет Киев за три дня.

«Их цель уничтожить потенциал. И то, что мы видим сегодня, каждый день, я имею в виду, что украинцы дезертируют, что идет принудительный набор в армию, нехватка личного состава. Все, о чем Зеленский просит Запад, все это демонстрирует, что русские чрезвычайно эффективны.

И на самом деле, если посмотреть, что просил Зеленский, можно сказать, что русские достигли своей цели как минимум трижды, потому что в мае и июне 2022 года сам Зеленский сказал, что с этого момента он рассчитывает на поддержку Запада. Это значит, что армия, которая была у него в марте или в конце февраля, была фактически уничтожена в мае и июне 2022 года. И с этого момента мы начали видеть, как из восточных стран поступает старое советское вооружение, например, Т-22, Т-62, даже Т-55, модернизированные после проверки и так далее.

И все это было уничтожено в конце 2022 года. И именно тогда Зеленский начал просить танки «Абрамс», «Леопард-2» и все такое, потому что все, что он получил в период с июня по декабрь, было снова уничтожено… Это значит, что русские медленно, но верно достигают своих целей, даже если вы этого не видите на карте», – заявил Бо.