Россия сможет позаботиться о новых регионах лучше, чем Украина – российский посол в Лондоне

Константин Серпилин.  
19.03.2025 22:22
  (Мск) , Лондон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия не рассматривает возможность отказа от новых территорий, в том числе и потому, что Киев не сможет должным образом обеспечить население.

Об этом в эфире английского «Channel 4 News» заявил посол России в Британии Андрей Келин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не рассматривает возможность отказа от новых территорий, в том числе и потому, что...

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«Это все еще ваша позиция, что Россия не собирается уходить ни с какой территории?», – спросил ведущий.

«А зачем нам это? Мы освободили много территорий. Я не говорю о процентах, конечно.

Мы понимаем, что у людей, живущих там, тоже есть желание, они хотят жить с Россией, потому что мы обеспечиваем гораздо лучшие условия, чем Украина – в плане инфраструктуры, строительства жилья и всего остального. И мы сейчас восстанавливаем эти земли, это видно», – ответил Келин.

Однако англичанин попытался разболтать украинского дипломата на новые «агрессивные» претензии.

«Но у вас не все получается, не так ли? Я имею в виду, что, наверное, вопрос в том, есть ли еще какие-то части Украины, которые вы хотите присоединить, которых у вас сейчас нет?», – спросил он.

«На данный момент мы заявляем, что в нашей Конституции закреплены четыре региона, и это так. Плюс, конечно, Крым», – ответил посол.

«И это все? Я имею в виду, есть ли еще какие-то части Украины, которые вы хотите присоединить. Потому что очевидно, что если Россия сможет удержать все, что захватила, то почему бы ей не захватить еще больше?», – не успокаивался британец.

«Ну, это, конечно, тоже вопрос переговоров. Просто вы задаете гипотетические вопросы. И будет гипотетический ответ. Это ведь страх, не так ли? В воздухе витает множество страхов, что мы вот-вот нападем на то или это. Есть много угроз, которые придумало британское правительство или парламент.

Но мы нацелены на очень серьезное соглашение, которое положит конец всем агрессиям, войнам и региональным конфликтам, вот и все. Так что если мы договоримся с Украиной, это будет соглашение и для региональной безопасности.

Соглашение для региональной безопасности исключит любые разногласия, противоречия, споры, которые были, скажем, в 90-х годах, когда мы пришли к Хельсинкским соглашениям», – объяснил посол.

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