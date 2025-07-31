С 2014 года Россия сделала свою экономику неподверженной влиянию санкций и падению цен на нефть.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политический аналитик, ведущий радиошоу «Sunday Wire» Патрик Хеннингсен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Санкции никак не повлияли на Россию с начала конфликта в феврале 2022 года. На самом деле все наоборот. Россия устойчива, и ее экономика растет, в то время как европейская экономика находится в упадке, как и другие западные экономики. Так что я не вижу угрозы санкций. Они не имеют никакого реального веса в переговорах», – сказал Хеннингсен.

«С 2014 года русские очень усердно работают над тем, чтобы сделать свою экономику неуязвимой для санкций. Понятно, большой пакет санкций, который последовал после Крыма и действительно навредил России.

Это вызвало дефицит на рынке, инфляцию, сильно ударило по рублю, но они удвоили усилия, адаптировались и преодолели это. И они сделали это благодаря масштабному государственному вмешательству в экономику.

И Россия может делать то, что не могут США или Европа, потому что у них другая политическая экономика. И они, по сути, укрепили свою экономику на случай непредвиденных обстоятельств, которые, как они знали, наступят. Так что в каком-то смысле они знали, что ситуация может ухудшиться.

Так что все, что есть у России в плане поддержки, рассчитано на очень низкую цену за баррель нефти. Они не рассчитывают на 100 долларов за баррель, а гораздо ниже, где-то 50-45, максимум 60. И они знают, что могут работать в этой зоне даже в условиях стресса, в то время как это привело бы экономику США и других стран к абсолютному кризису», – подытожил аналитик.