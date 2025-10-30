Россия не нападет на НАТО, но будет восстанавливать влияние на имперских землях – генерал Бундесвера

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия не собирается нападать на НАТО, якобы из расчета неравных сил. При этом, после конфликта на Украине, который, вероятно, закончится победой России, она будет пытаться восстановить влияние на землях бывшей империи.

Об этом в эфире WELT Netzreporter заявил немецкий генерал в отставке Роланд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я считаю, что русские в настоящее время вообще не способны атаковать НАТО по разным причинам. Ясно, что НАТО традиционно превосходит Россию. Я ставлю под большим вопросом это, но на самом деле я верю, что на данный момент русские вполне готовы сделать такое заявление (гарантировать ненападение на НАТО, – авт.). Вопрос в том, как долго это продлится, и как долго в это можно верить», – рассуждал Катер.

При этом, он считает, что Россия будет восстанавливать свою зону влияния на постсоветском пространстве: