Россия не нападет на НАТО, но будет восстанавливать влияние на имперских землях – генерал Бундесвера
Россия не собирается нападать на НАТО, якобы из расчета неравных сил. При этом, после конфликта на Украине, который, вероятно, закончится победой России, она будет пытаться восстановить влияние на землях бывшей империи.
Об этом в эфире WELT Netzreporter заявил немецкий генерал в отставке Роланд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я считаю, что русские в настоящее время вообще не способны атаковать НАТО по разным причинам. Ясно, что НАТО традиционно превосходит Россию. Я ставлю под большим вопросом это, но на самом деле я верю, что на данный момент русские вполне готовы сделать такое заявление (гарантировать ненападение на НАТО, – авт.). Вопрос в том, как долго это продлится, и как долго в это можно верить», – рассуждал Катер.
При этом, он считает, что Россия будет восстанавливать свою зону влияния на постсоветском пространстве:
«Я думаю, что да, и это становится совершенно очевидным, что Россия описала это как восстановление своей старой сферы влияния. Я вполне могу представить, что если война на Украине когда-нибудь закончится, и есть вероятность, что это произойдет победоносно, то я могу представить, что Россия пойдет дальше – затем Грузия, Молдова и целые государства на востоке: Таджикистан, Узбекистан, безусловно, их очередь.
Вопрос в том, всегда ли это по-военному – не добьются ли этого и в политическом плане. Вопрос также в том, не добьются ли этого за счет сырьевой зависимости.
Так что я не вижу непосредственной военной опасности в данный момент для НАТО, но вполне возможно для других бывших союзников Советской империи», – умничал немец.
