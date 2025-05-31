Российские удары нанесли колоссальный ущерб украинской портовой ифраструктуре

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В результате российских обстрелов порты большой Одессы понесли урон на миллиард евро.

Об этом заместитель министра развития общин Украины Андрей Кашуба заявил на форуме по безопасности на Черном море в Одессе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас повреждено почти 400 объектов портовой инфраструктуры, 31 гражданское судно, которое стояло либо на рейде, либо в портах. К сожалению, наш ценнейший ресурс тоже страдает. Это работники морской отрасли и портов. 106 гражданских лиц пострадало за время военной агрессии. Все обстрелы это поврежденное имущество. Ориентировочная стоимость восстановления портовой отрасли на текущее время составляет около 1 млрд евро», – сказал Кашуба.

Он неслучайно обозначил сумму ущерба в евро, а не в национальной валюте, поскольку помощь Украина рассчитывает получить от западных партнеров. Пока она просит на восстановление 500 миллионов евро.