России придётся идти на сделку и прекращение СВО, – Царев
России придется идти на сделку с Западом и остановку СВО, потому что война с «теневым флотом» грозит нанести крайне боленезненный удар по российскому бюджету.
Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Отказ Зеленского от компромисса территориального по Донбассу или ещё по каким-то вопросам – они все приводят к тому, что война будет продолжаться, и Трамп, надо понимать, что с середины следующего года потеряет возможность заниматься Украиной, он будет заниматься внутриамериканскими проблемами. Значит, война будет продолжаться ещё достаточно долго.
Одновременно, видите, оказывается давление на Россию. Вот эта танкерная война, которая происходит, её последствия чрезвычайно опасны для России.
Если будет сейчас мир, тогда всё решается. Если нет, перед страной встаёт очень серьёзный вызов, надо будет как-то отвечать. Не отвечать нельзя, потому что, если упадёт внешняя торговля, это катастрофа. И для бюджета, и для возможности финансировать СВО, и для возможности поддерживать нормальный уровень жизни, на грань существования России – то, что сейчас происходит с танкерами в открытом море», – заявил Царев.
