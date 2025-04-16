России нужно очень осторожно помогать Китаю в его войне с США – московский геостратег
Россия сможет укрепить свои позиции и получить немало выгоды из начавшегося активного противостояния между США и Китаем.
Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Америка не настаивает на том, чтобы мы не помогали Китаю. Это только наивные люди могут предполагать, что при текущих раскладах мы можем кому-то поверить и начать и стрелять себе в ногу.
Но мы будем помогать Китаю ровно так же, как Китай помогал нам последние годы. Не больше и не меньше. То есть там, где важны стратегические моменты – да. А там, где есть высокие риски для нас, под большим вопросом. Не в ущерб себе, собственно говоря, то, что делал Китай, то, как он пытался в этой ситуации жить.
То же самое, будем смотреть, что будет с Америкой. Наша задача – не чтобы победил Китай или Америка. Наша задача – чтобы по максимуму было продолжительное противостояние, ни одна из сторон не победила, но и не проиграла. То есть, чтобы ущерб, который они понесли в этой борьбе, был больше, чем выгоды. И чтобы ни одна из них не выпала из противостояния.
Условно говоря, это когда две команды столкнулись, а ты болеешь за третью. И тебе единственный результат, который нужен – это боевая ничья с кучей красных карточек и травм.
Вот это идеальный расклад. Вот у нас сейчас такая ситуация. То есть мы свое победили. Мы вышли в следующий круг, заняли первое место, все. Им нас уже не догнать в ближайшее время. Хотя да, дальше будет следующий «турнир». То есть, мы своего добились. Нам нужно просто зафиксировать, дождаться окончания турнира», – сказал Школьников.
По его мнению, сейчас Китай начнет стремительно терять позиции, потому что США будут размещать производства по многочисленным колониям.
«Сейчас он будет продавливать Корею, Японию, Тайвань, чтобы они заполнили китайскую продукцию по сборке. То есть эта игра надолго пошла.
Китаю тяжело. Китай сейчас вводит ограничения по редкоземельным металлам. Но, друзья, рынок редкоземельных металлов в мире – это всего 12 миллиардов долларов. Какова вероятность, что у США, которые уже несколько лет назад начали готовиться к противостоянию, нет запасов на несколько лет?
Дальше встает следующий вопрос. Сможет ли Китай полностью закрыть весь мир? Или он будет вынужден торговать, а дальше начинаются параллельные импорты, левые схемы. Это же тоже теперь стало возможно. Мир слишком связан, это игра в обе стороны», – подытожил геостратег.
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