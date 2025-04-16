России нужно очень осторожно помогать Китаю в его войне с США – московский геостратег

Россия сможет укрепить свои позиции и получить немало выгоды из начавшегося активного противостояния между США и Китаем.

Об этом в интервью информагентству «БелТА» заявил геостратег Андрей Школьников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Америка не настаивает на том, чтобы мы не помогали Китаю. Это только наивные люди могут предполагать, что при текущих раскладах мы можем кому-то поверить и начать и стрелять себе в ногу.

Но мы будем помогать Китаю ровно так же, как Китай помогал нам последние годы. Не больше и не меньше. То есть там, где важны стратегические моменты – да. А там, где есть высокие риски для нас, под большим вопросом. Не в ущерб себе, собственно говоря, то, что делал Китай, то, как он пытался в этой ситуации жить.

То же самое, будем смотреть, что будет с Америкой. Наша задача – не чтобы победил Китай или Америка. Наша задача – чтобы по максимуму было продолжительное противостояние, ни одна из сторон не победила, но и не проиграла. То есть, чтобы ущерб, который они понесли в этой борьбе, был больше, чем выгоды. И чтобы ни одна из них не выпала из противостояния.

Условно говоря, это когда две команды столкнулись, а ты болеешь за третью. И тебе единственный результат, который нужен – это боевая ничья с кучей красных карточек и травм.

Вот это идеальный расклад. Вот у нас сейчас такая ситуация. То есть мы свое победили. Мы вышли в следующий круг, заняли первое место, все. Им нас уже не догнать в ближайшее время. Хотя да, дальше будет следующий «турнир». То есть, мы своего добились. Нам нужно просто зафиксировать, дождаться окончания турнира», – сказал Школьников.