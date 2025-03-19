Пьющий Макаревич в окружении дикобразов уверяет, что забыл о России
Бежавший в Израиль певец-иноагент Андрей Макаревич «прекрасно проводит время» на диком ранчо с видом на библейские холмы, пьет алкоголь – и не думает о России.
Об этом он признался в интервью местным журналистам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Там заповедник дальше. Туда идут леса уже, тут ходят кабаны, дикобразы, шакалы вот тут орут. Я понял, что надо первым делом найти где-то на барахолке вот такое, вот именно это, старое кресло-качалку. Тут у меня библейские холмы расположены. Я надеваю шляпу соломенную большую. В этой руке у меня стаканчик виски, а тут у меня сигара. И я вот так вот сижу, и ни о чём не думаю.
Но иногда вечерами, глядя на закатное небо, это совершенно восхитительная форма медитации», – трепался довольный Макаревич.
«А о России думаете?», – спросил журналист.
«Нет. По счастью, в эти минуты – нет», – расхохотался эмигрант.
Однако вместо похвалы за русофобию, певец-иноагент нарвался на критику таких же антироссийских беглецов. В частности, беглый российский либерал, примкнувший к меджлисовцам на Украине Айдер Муждабаев заметил деградацию некогда успешного музыканта.
«Ну, что сказать. Кабаны, шакалы, дикобразы. Вот я не знаю, он даже с каким-то презрением говорит о животных, а на самом деле, мне кажется, что-то в нём есть и от первого, и от второго, и от третьего. Такой кабано-шакало-дикобраз на наших экранах, который вырвался, точнее, спокойно выехал из Русского рейха, где он считается до сих пор гуру несуществующей российской рок-музыки.
Дурил десятилетиями своих поклонников про «не стоит прогибаться», «новый поворот», и прочее. Наконец выявилось, что он просто тряпка обыкновенная, старая дырявая тряпка, которую перенесли из узкого рейха на святую землю, и вот он там обосновался.
Купил на оставшейся у беженца гроши в карманах фазенду, виноградники с видом на библейские горы, и гуру в кресле-качалке наслаждается видом, соседством с себе подобными. Я прошу прощения у ни в чем не повинных братьев наших меньших.
И вот этот антикварный грипп узкого мира, который демонстративно не донатит ВСУ, у которого успешный сын, рашист, в рейхе, и который носит на себе плашку везде «иноагент», – заключил русофоб-экстремист.