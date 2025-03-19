Пьющий Макаревич в окружении дикобразов уверяет, что забыл о России

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Бежавший в Израиль певец-иноагент Андрей Макаревич «прекрасно проводит время» на диком ранчо с видом на библейские холмы, пьет алкоголь – и не думает о России.

Об этом он признался в интервью местным журналистам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там заповедник дальше. Туда идут леса уже, тут ходят кабаны, дикобразы, шакалы вот тут орут. Я понял, что надо первым делом найти где-то на барахолке вот такое, вот именно это, старое кресло-качалку. Тут у меня библейские холмы расположены. Я надеваю шляпу соломенную большую. В этой руке у меня стаканчик виски, а тут у меня сигара. И я вот так вот сижу, и ни о чём не думаю. Но иногда вечерами, глядя на закатное небо, это совершенно восхитительная форма медитации», – трепался довольный Макаревич.

«А о России думаете?», – спросил журналист.

«Нет. По счастью, в эти минуты – нет», – расхохотался эмигрант.

Однако вместо похвалы за русофобию, певец-иноагент нарвался на критику таких же антироссийских беглецов. В частности, беглый российский либерал, примкнувший к меджлисовцам на Украине Айдер Муждабаев заметил деградацию некогда успешного музыканта.