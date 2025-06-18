Прошляпили Трампа на G-7. Останемся с носом – экс-посол Украины в США

Вадим Москаленко.  
18.06.2025 15:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


С набирающим обороты ирано-израильским конфликтом мировая конкуренция за американское оружие с каждым днём становится всё острее.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С набирающим обороты ирано-израильским конфликтом мировая конкуренция за американское оружие с каждым днём становится...

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«Теперь возникает вопрос, хватит ли даже произведённого оружия на одновременные два широкомасштабные противостояния, и если ещё в Индокитайском регионе возникнет противостояние. То есть конкуренция за оружие будет огромной. Там есть нюансы с формированием цен – не обязательно цены просто взлетят, но нюансы есть. Но то, что будет конкуренция за оружие… а где это оружие производится? Американцами. F-35, даже старые F-15 сейчас используются, мы F-16 используем.

Я думаю, это будет фактором – доступ к вооружениям усложнится. Поэтому очень плохо, что президент Зеленский не встретился с президентом США, который уехал со встречи стран семёрки. Понятно, по каким причинам, но уехал, и теперь мы не можем проговорить пакет закупок вооружений», – сокрушается Чалый.

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