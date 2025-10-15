«Прошла любовь» – большинство поляков мечтают избавиться от украинских беженцев
За четыре года тесного сожительства с укро-беженцами, «голубой мечтой» большинства поляков стало выдворение «гостей» из своей страны.
Об этом на канале «Есть вопросы» заявила украинская журналистка Алёна Савина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«По состоянию на четвёртый год вторжения, в Польше проживает около миллиона беженцев, преимущественно, женщины и дети. После вспышки любви к украинцам в начале войны, польское общество возвращается к прозе жизни.
Отношение поляков к украинцам на протяжении последних полутора-двух лет постоянно ухудшается. Об этом говорят не только цифры опросов, но и сами украинцы, которые проживают в Польше, и чувствуют эти изменения на собственной шкуре», – сказала Савина.
«За прошлый год количество поляков, которые негативно относятся к украинцам, выросла с 27% до 30%. А доля тех, кто хорошо относится, уменьшилась на 23%. Лидером антиукраинских настроений является польская молодёжь. Только 16% из них относятся хорошо, тогда как 37% – плохо.
Только 14% поляков хотят, чтобы украинские беженцы оставались в Польше, а более половины хотят, чтобы они вернулись на Украину.
Как показали опросы, поляков раздражает аргумент, что «у нас война, Украина защищает в том числе и вас», поэтому украинские женщины и дети имеют право быть в Польше.
Многие поляки жаловались и на то, что многие украинцы даже после трёх лет проживания в Польше, плохо знают польский язык. Многих раздражает и то, что некоторые украинцы в Польше общаются по-русски. Скандалы с участием украинцев стали регулярными», – жаловалась она.
