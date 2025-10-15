«Прошла любовь» – большинство поляков мечтают избавиться от украинских беженцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За четыре года тесного сожительства с укро-беженцами, «голубой мечтой» большинства поляков стало выдворение «гостей» из своей страны.

Об этом на канале «Есть вопросы» заявила украинская журналистка Алёна Савина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По состоянию на четвёртый год вторжения, в Польше проживает около миллиона беженцев, преимущественно, женщины и дети. После вспышки любви к украинцам в начале войны, польское общество возвращается к прозе жизни. Отношение поляков к украинцам на протяжении последних полутора-двух лет постоянно ухудшается. Об этом говорят не только цифры опросов, но и сами украинцы, которые проживают в Польше, и чувствуют эти изменения на собственной шкуре», – сказала Савина.