«Прошла любовь» – большинство поляков мечтают избавиться от украинских беженцев

Вадим Москаленко.  
15.10.2025 19:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 308
 
Дзен, Конфликт, Кризис, Миграция, Общество, Политика, Польша, Россия, Скандал, Украина


За четыре года тесного сожительства с укро-беженцами, «голубой мечтой» большинства поляков стало выдворение «гостей» из своей страны.

Об этом на канале «Есть вопросы» заявила украинская журналистка Алёна Савина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За четыре года тесного сожительства с укро-беженцами, «голубой мечтой» большинства поляков стало выдворение «гостей»...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По состоянию на четвёртый год вторжения, в Польше проживает около миллиона беженцев, преимущественно, женщины и дети. После вспышки любви к украинцам в начале войны, польское общество возвращается к прозе жизни.

Отношение поляков к украинцам на протяжении последних полутора-двух лет постоянно ухудшается. Об этом говорят не только цифры опросов, но и сами украинцы, которые проживают в Польше, и чувствуют эти изменения на собственной шкуре», – сказала Савина.

«За прошлый год количество поляков, которые негативно относятся к украинцам, выросла с 27% до 30%. А доля тех, кто хорошо относится, уменьшилась на 23%. Лидером антиукраинских настроений является польская молодёжь. Только 16% из них относятся хорошо, тогда как 37% – плохо.

Только 14% поляков хотят, чтобы украинские беженцы оставались в Польше, а более половины хотят, чтобы они вернулись на Украину.

Как показали опросы, поляков раздражает аргумент, что «у нас война, Украина защищает в том числе и вас», поэтому украинские женщины и дети имеют право быть в Польше.

Многие поляки жаловались и на то, что многие украинцы даже после трёх лет проживания в Польше, плохо знают польский язык. Многих раздражает и то, что некоторые украинцы в Польше общаются по-русски. Скандалы с участием украинцев стали регулярными», – жаловалась она.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить