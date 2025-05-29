Пропагандисты из «Голоса Америки» в унынии: борьба за кормушку провалилась, всех ждет увольнение

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Politico сообщает, что близится к развзке вялотекущая агония разогнанного администрацией Трампа пропагандистского вещателя «Голос Америки». По информации издания, уже на этой неделе все сотрудники «Голоса Америки» будут уволены. Попытки опротестовать закрытие вещателя в судах провалились.

«На этой неделе все 800 штатных работников международной новостной службы Voice of America (VOA) ожидают получения официальных уведомлений об увольнении. Уведомления, скорее всего, коснутся всех сотрудников, фактически закрыв основанную более 80 лет международную вещательную сеть», – говорится в публикации.

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Из этой публикации мы узнали то, что у американских госпропагандистов, оказывается, есть свой профсоюз и даже коллективный договор.

«До сих пор правительственное агентство USAGM не отреагировало на требование профсоюза вести переговоры по увольнениям, что, по словам двух сотрудников, было бы нарушением коллективного договора. Представитель Американской федерации государственных служащих, представляющей VOA, отказался комментировать эту информацию», – говорится в материале.

USAGM, Департамент эффективности государственного управления и Белый дом также не ответили на запросы о комментариях.

Ожидаемые увльнения пропагандистов пройдут на фоне того, что VOA в значительной степени оставалась в тени с 15 марта, когда президент Дональд Трамп подписал указ, призывающий к «ликвидации VOA в максимальной степени, соответствующей применимому законодательству», вместе с несколькими другими агентствами и офисами.

Трамп утверждал, что сеть является «антитрамповской» и называл ее «Голосом радикальной Америки». Ее сотрудники говорят, что они придерживаются своего обязательства сообщать беспартийные новости.

Последняя статья на сайте VOA датирована 15 марта. Ранее в этом месяце было обьявлено, что на частоте VOA будет транслироваться контент от One America News Network , крайне правой протрамповской телесети.

В течение нескольких месяцев после указа VOA подала в суд на администрацию Трампа, утверждая, что закрытие агентства было незаконным в соответствии с Первой поправкой. Однако на прошлой неделе федеральный апелляционный суд заявил, что не будет вмешиваться в усилия администрации по демонтажу сети.

Последний раунд увольнений может повлиять на продолжающиеся судебные разбирательства, но сотрудники не настроены оптимистично.

«Даже если каким-то образом организация сможет выжить в какой-то форме, нашей редакции потребуются годы, чтобы преодолеть травму», — сказала руководитель бюро VOA в Белом доме Пэтси Видакусвара, одна из истцов по делу. «Я не знаю, как мы сможем вернуться к нашей работе».

Впрочем, попытка выставить «Голос Америки» и ему подобные конторы, как «независимые» и «беспристрастные» СМИ априори смешна. Особенно в контексте реальной истории VOA и задач, которые перед ним ставило финансировавшее этот «праздник свободы слова» американское правительство.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Белый дом включил офисное здание «Голоса Америки» в Вашингтоне в список недвижимости для продажи-«ускоренного отчуждения».

Пропагандистам из еще одной попавшей под раздачу у Трампа пропагандистской помойки – признанного нежелательным в РФ Радио Свобода, – повезло больше. Судя по последним сообщениям из Брюсселя, оставшуюся без американской кормушки “Свободу” решили взять на свой баланс евробюрократы.

По данным европейских СМИ, ЕС выделил на поддержание работы радиостанции 5,5 миллионов евро. Впрочем, в сравнении с прежними бюджетами это такой мизер, что о полноценном восстановлении вещания в прежних обьемах, речи, конечно, не идет.