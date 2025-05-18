Распродажа века: офис закрытого «Голоса Америки» пустят с молотка

Сергей Рыжов.  
18.05.2025 10:43
  (Мск) , Москва
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Дзен, Недвижимость, Политика, СМИ, США


Администрация Дональда Трампа планирует продать историческое здание штаб-квартиры «Голоса Америки» в Вашингтоне, расположенное всего в двух кварталах от Капитолия, к югу от Национальной аллеи.

Как сообщает Bloomberg, здание площадью более 90 тысяч квадратных метров внесено в список объектов недвижимости, от которых хотят избавиться федеральные власти.

Администрация Дональда Трампа планирует продать историческое здание штаб-квартиры «Голоса Америки» в Вашингтоне, расположенное всего...

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Отмечается, что продажа здания VOA может оставить сотрудников и подрядчиков разогнанного Трампом медиа без рабочего пространства, даже если им удастся добиться возобновления финансирования по суду.

Помимо штаб-квартиры «Голоса Америки», в здании размещаются офисы Агентства США по глобальным медиа (USAGM), в которое входит VOA, а также министерство здравоохранения и социальных служб. Изначально здание было построено для Администрации социального обеспечения.

Сообщается, что здание «Голоса Америки» — не единственный объект недвижимости, выставленный на продажу в последние недели. В список также попали федеральные суды в Лос-Анджелесе и Кливленде, лаборатория Службы безопасности пищевых продуктов в Сент-Луисе и штаб-квартира министерства жилищного строительства и городского развития в Вашингтоне.

Ресурсы USAGM – медийной корпорации, которой принадлежат госмедиа, передали на откуп союзникам Трампа. Теперь на частоте «Голоса Америки»  будут транслировать программы вещающего с 2013 года небольшого нишевого ультраконсервативного телеканала One America News Network (OAN).

Как отмечают наблюдатели, это решение вписывается в логику обновления медийки за счет идеологически близких к Трампу журналистов. OAN критикует ястребов в Вашингтоне, выступает против продолжения войны на Украине и конфронтации с Россией. Теперь редакция канала получит в свои руки уже и государственные рычаги.

OAN предоставит VOA свою ленту новостей, контент и техническое обеспечение на безвозмездной основе. Хозяин OAN бизнесмен Чарльз Херринг подтвердил  это газете The Washington Post. Уволенные сотрудники VOA недовольны, так как считают OAN про-трамповским СМИ.

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