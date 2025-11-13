Попытка блокады Калининграда быстро перерастет в ядерную войну, – прогноз

Анатолий Лапин.  
13.11.2025 12:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 540
 
Вооруженные силы, Дзен, Калининград, НАТО, Россия


Прямой конфликт НАТО с Россией, всего скорее, начнется с попытки блокады Калининградской области.

Об этом в эфире Baltnews заявил обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы видим накопление сил НАТО у наших границ. Это касается Польши, Румынии, Прибалтики. Мы видим активное строительство военной логистики в интересах оперативной переброски крупных масс войск к нашим границам и границам Белоруссии. Недооценивать, игнорировать эти угрозы никак нельзя, тем более сценарии прямой войны России и НАТО давно, многократно отрабатывались.

Наиболее вероятный сценарий – это спусковой крючок в виде блокады Калининграда и боевые действия на территории Прибалтики, Польши, Белоруссии и Калининградской области. Это проблема Сувалкского коридора.

На базе Рамштайн военные стратегические игры такого рода проводились еще с 15-го года, где моделировались разные сценарии столкновения армии России и НАТО на этих территориях».

Россия готовится к такому противостоянию:

«Мы видим, что Россия в ответ на усиление сил НАТО усиливает как калининградскую группировку войск, ранее там уже замечены были «Искандеры», в Белоруссии появилось ядерное оружие, мы видели создание двух военных округов, в частности Ленинградский военный округ. То есть, мы видим не просто заявления какие-то, а вполне уже конкретные шаги, связанные с военным планированием, ну и попытку превентивно купировать угрозы возникновения войны».

Рожин опасается, что конфликт на Балтике быстро станет ядерным.

«Блокада Калининграда может стать спусковым крючком такой войны. В случае ее начала маловероятно, что она останется на конвенциональном уровне. То есть крайне велик риск, что сначала очень быстро все перейдет на уровень применения тактического, а затем и стратегического ядерного оружия».

