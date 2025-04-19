Почему Россия может согласиться продлить «энергетическое перемирие» еще на месяц

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Не стоит удивляться, если Москва согласится на продление моратория на удары по энергетическим объектам ещё на месяц.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил либеральный российский военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт считает: «энергетический мораторий» в целом не соблюдался (яркий пример – подрыв станции Суджа), однако вглубь территорий ударов не было. Ситуация такая, что данная «сделка по наличию целей и средств у сторон – неравноправная».

«Если иметь в виду средства поражения, которые есть у России, по всей Украине до польской границы, то Киев в проигрышном положении. У них самодельные самолёты, переделанные в дроны дальнего действия, они долетают вплоть до Кольского полуострова, но у них относительно небольшие боевые заряды, и они весьма неточные. Но самое главное другое. Они поражают гарантированно и наносят серьёзный ущерб тем предприятиям, которые сами сгорят – НПЗ, всякие нефтехранилища, вплоть до спиртзаводов. И всё. Мораторий объявили на удары по энергетическим объектам, Украина перестала бомбить нефтяную инфраструктуру, и ущерб России как бы прекратился. А внутри Украины целей, которые не энергетические объекты, очень много, и количество ударов вообще не сократилось, массированные налёты идут постоянно. У Украины нет крылатых, баллистических ракет, а Россия пользуется своим преимуществом», – сказал Ширяев.

В связи с этим он допустил, что Москва может согласиться на продление моратория, поскольку даже при всех нарушениях в проигрыше остаётся Киев.