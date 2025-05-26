Перед Зеленским возникла территориальная «дилемма Маннергейма»
Перед Украиной и ее руководством сейчас стоит такая же проблема, как и перед финским военачальником, а в последствии – президентом Густавом Маннергеймом во время войны с Советским Союзом.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я бы назвал это дилеммой Маннергейма в марте 40-го года, когда он обращается к западным союзникам. Я напоминаю: у Финляндии были союзники. И вообще очень многое из того же происходило, очень напоминает наше время, потому что Франция, Великобритания обещали оружие, а потом оказалось, что передать оружие они не могут в достаточном количестве, и добровольческий корпус, который собирались прислать, не приедет, а там у них вообще началась война, уже Вторая мировая война началась, и Маннергейм это понимал.
И он просто сказал: «Ну да, вот есть такая ситуация, что нас, по сути, кинули, у нас захвачено 20% территории, и нам необходимо признать, что мы проиграли, а «б» – нам необходимо с этих 20% территории эвакуировать всех, кого мы можем, кто хочет эвакуироваться, они их эвакуировали. Это был комплекс мер по их расселению, адаптации», – заявил Романенко.
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