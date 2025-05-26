Перед Зеленским возникла территориальная «дилемма Маннергейма»

Анатолий Лапин.  
26.05.2025 13:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 776
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Перед Украиной и ее руководством сейчас стоит такая же проблема, как и перед финским военачальником, а в последствии – президентом Густавом Маннергеймом во время войны с Советским Союзом.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Перед Украиной и ее руководством сейчас стоит такая же проблема, как и перед финским...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я бы назвал это дилеммой Маннергейма в марте 40-го года, когда он обращается к западным союзникам. Я напоминаю: у Финляндии были союзники. И вообще очень многое из того же происходило, очень напоминает наше время, потому что Франция, Великобритания обещали оружие, а потом оказалось, что передать оружие они не могут в достаточном количестве, и добровольческий корпус, который собирались прислать, не приедет, а там у них вообще началась война, уже Вторая мировая война началась, и Маннергейм это понимал.

И он просто сказал: «Ну да, вот есть такая ситуация, что нас, по сути, кинули, у нас захвачено 20% территории, и нам необходимо признать, что мы проиграли, а «б» – нам необходимо с этих 20% территории эвакуировать всех, кого мы можем, кто хочет эвакуироваться, они их эвакуировали. Это был комплекс мер по их расселению, адаптации», – заявил Романенко.

Метки: , , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить