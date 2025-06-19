Отмена антироссийских санкций начнется лавинообразно после США – прогноз

Отмена Соединенными Штатами даже части антироссийских санкций вызовет лавинообразную реакцию в Европе.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для США уступки в отношении Москвы будут тоже выглядеть как не очень хорошие, как поражение. Потому что чем уступила Москва? Прекратила стрелять. А чем мы уступили? Мы снова возвращаем Москву на международную арену.

Как только США начнут уступать России, начнут сыпаться в Европе, в Европе начнут страны отдельно кричать «Эй, стойте! Наши санкции бьют по нам страшно! Почему США уже нормализировали отношения, зарабатывают с Москвой, а мы что? Мы что, самые глупые, что ли? Мы что, идиоты? Нет, давайте мы тоже!». Вот такой вот клубок интересов», – заявил Бортник.