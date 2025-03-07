Он не может по-другому: все предложения Трампа направлены на обман России – эксперт из США

Предложение Дональда Трампа о взаимном ядерном разоружении является попыткой обмануть Россию, лишив её преимущества в средствах доставки.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил живущий в США военно-политический эксперт Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что вы думаете по поводу всех этих новостей, связанных с ядерным разоружением? Вот, Трамп предлагает разоружиться. Это вообще возможный процесс, как вы считаете?», – спросил ведущий.

«Нет, невозможный. Но что ему остается делать, потому что сейчас это стало совершенно очевидно – в области систем доставки ядерного оружия США даже не в одной лиге с Россией играют.

У них есть, конечно, огромное количество боеголовок. Поэтому в конечном итоге вопрос не о боеголовках идет, а вопрос идет о том, что систем доставки, гиперзвука у США нет, ничего нет, что может заменить этот гиперзвук.

У них есть устаревшие системы, да они поддерживают типа того же Minuteman 3 и вот есть старый добрый ламповый теплый Trident 2 (D5).

Что неизбежно, в общем-то, ставит вопрос, ребята, а что сокращать-то? Боеголовки – да ради бога. А по вопросу могущества и эффективности даже неядерного оружия, Россия, с учетом того, что у неё есть системы, начиная от Цирконов, кончая Кинжалами и всякими очаровательными Орешниками», – сказал Мартьянов.