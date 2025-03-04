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Россия теперь может ударить по Великобритании, если она предоставит Украине ракеты «Сторм Шэдоу».

Об этом коммодор ВМС Великобритании в отставке Стив Джерми заявил в интервью экс-офицеру армии США Дэниелу Дэвису, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что в случае с военной помощью нам нужно все тщательно обдумать. Русских не слишком обеспокоит оборонительная военная помощь: ракеты ПВО и тому подобное. Но предоставление дополнительной агрессивной военной помощи, такой как ракеты «Сторм шэдоу», которые позволяют наносить удары по России, было бы крайне рискованным. Потому что, если американская поддержка станет менее вероятной, то нужно быть очень смелым человеком, чтобы запускать ракеты вглубь России и рассчитывать на поддержку американцев. Россия может ответить одной из стран, которая это сделает», – сказал Джерми.

Что касается экономических санкций, то коммодор считает, что они наносят больший ущерб ЕС, чем России.