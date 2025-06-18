Новые успехи русских: счет освобожденных территорий Сумщины пошел на сотни километров

Олег Кравцов.  
18.06.2025 15:13
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сумы, Украина


Вопреки утверждениям украинской пропаганды и диктатора Владимира Зеленского, ВСУ не смогли стабилизировать ситуацию в Сумской области.

Так, сегодня стало известно, что ВС РФ заняли новый населенный пункт,  передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопреки утверждениям украинской пропаганды и диктатора Владимира Зеленского, ВСУ не смогли стабилизировать ситуацию в...

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«Подразделения группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области», – сообщило Минобороны РФ.

Отмечается, что нанесено поражение скоплениям живой силы и техники трех механизированных, мотопехотной, егерской, трех десантно-штурмовых бригад, десантно-штурмового и двух штурмовых полков ВСУ и центра сил специальных операций ГУР в ряде районов приграничных районов области.

Как видим, ВСУ задействовали достаточно серьезные силы, но пока остановить наступление не могут.

Тг-канал «Северный ветер», освещающий боевой путь воинов-сибиряков, действующих на этом направлении, указывает, что со стороны ВСУ в боях за освобождение Новониколавки русским противостояли 110-я и 156-я механизированные бригады, на помощь которым потом была переброшена 71-я отдельная егерская бригада, но их усилия не увенчались успехом.

«На данном участке фронта под контролем противника остается единственный населенный пункт – посёлок Варачино, бои за который начнутся уже в ближайшее время», – прогнозирует паблик.

Не видят стабилизации ситуации и украинские военные.

«На Сумщине русские усилили штурмовые действия», – пишет ВСУшник «Бахмутский демон».

В комментариях к записи среди украинцев настроения не очень.

«Это конец», – пишут одни.

Другие ставят слезливые смайлы, а третьи недоумевают:

«Потужний [Зеленский] же говорил, что ВСУ вытесняют из Сумщины русских».

Вражеский ресурс DeepState Тоже признает продвижение ВС РФ, указывая, что площадь контролируемой русскими территории увеличилась до почти 209 квадратных километров. Традиционно этот ресурс закрашивает в серую зону недавно потерянные территории, поэтому реальный контроль ВС РФ гораздо больше, что демонстрирует карта противника.

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