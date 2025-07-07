«Неприятно это говорить, но у США больше нет рычагов давления на Россию» – американский эксперт
Западные санкции против российского энергетического сектора не влияют на способность России продолжать СВО.
Об этом в эфире «Times Radio» заявила работавшая на Украине американский дипломат и эксперт в энергетике Сурия Эванс-Притчард Джаянти, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Санкции почти никогда не работают. Они, вероятно, никогда и не работали. Даже если они и заработают, то на это уйдёт 20-30 лет, пока не сменится поколение и не появится давление на правительство. Если бы санкции работали, мы бы не оказались в нынешней ситуации, например, с Ираном.
Тем не менее, отчасти то, что позволило России продолжать наступление – это рекордные доходы от продажи нефти в последние несколько лет.
И это касается не только нефти, но и природного газа. Экспорт, конечно, немного сократился, но доходы от продажи нефти резко выросли. И это дало России достаточно денег и времени, чтобы восстановить значительную часть своего военного потенциала. И даже наладить производство таких вещей, как беспилотники, танки и другое военное оборудование», – сказала дипломат.
«Так что, конечно, если бы санкции действительно были направлены против реальных источников дохода России, они могли бы изменить ситуацию. Но я подозреваю, что окно возможностей для этого уже закрыто.
И мне неприятно это говорить, но я не представляю, каким еще рычагом давления, кроме военного вмешательства или полноценного вооружения Украины, США могли бы сейчас воспользоваться, чтобы заставить Путина остановиться», – подытожила она.
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