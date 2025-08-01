Немецкий генерал предложил ударить «Таурусами» по Татарстану

Елена Острякова.  
01.08.2025 11:21
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Германия, Дзен, Россия, Украина


Немецкие баллистические ракеты «Таурус» можно бы было использовать для уничтожение складов и баз запуска российских беспилотников.

Об этом в эфире канала «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Немецкие баллистические ракеты «Таурус» можно бы было использовать для уничтожение складов и баз запуска...

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«Таурус», конечно, может что-то сделать, особенно, если он будет развернут с правильной боеголовкой. Тогда все будет в порядке. Но в целом стартовые базы это длинные прямые дороги, как взлетно-посадочная полоса на аэродромах. А беспилотники устанавливаются на пикапе, практически, в кузове. Автомобиль разгоняется так быстро, что в какой-то момент дрон может разогнаться, а затем он сам начнет летать. Это то, что подразумевается под базами запуска. Нынешние базы имеют до 15 таких дорог.

Но там есть и склады для беспилотников, до которых вы могли бы добраться. Это прежде всего большой завод в Елабуге, который является достойной целью для ракет большой дальности. Необязательно беспилотников, но для крылатых ракет», – сказал Бюлер.

Он уточнил, что российские беспилотники запускаются также со стационарных катапульт.
Последний месяц в западном экспетрном сообществе активно муссируется тезис о том, что в России нужно бить «не по стреле, а по лучнику».

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