НАТО накапливает в Румынии крупные силы, чтобы устроить танковый бросок до Одессы, и занять северное Причерноморье.

Об этом на канале покинувшего Украину музыканта Тарика Незалежко заявил политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На запад от Одессы отложите при помощи просто линеечки по шагу карты 130-150 километров, и вы попадете на базу Михаил Когэлничану. Она находится на 150 километров, максимум, но рассеяна по большой территории.

Эта база по подписанным только что договорам, призвана стать самой большой базой НАТО в Европе. Больше, чем Бюхель, больше, чем Рамштайн, ну, чем итальянские базы, чем всё остальное. До 100 тысяч человек к 2040 году.

Это означает, что конфликт будет продолжаться до 2040 года, потому что зачем им на границу выдвигать самую большую свою базу, которая у них есть в Европе», – сказал Артамонов.