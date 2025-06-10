«Не успеем ничего сделать»: НАТО готовит танковый бросок на Одессу – Артамонов

Владимир Гладков.  
10.06.2025 19:20
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, НАТО, Общество, Одесса, Политика, Провокации, Россия, Сюжет дня, Украина


НАТО накапливает в Румынии крупные силы, чтобы устроить танковый бросок до Одессы, и занять северное Причерноморье.

Об этом на канале покинувшего Украину музыканта Тарика Незалежко заявил политический эксперт Александр Артамонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

НАТО накапливает в Румынии крупные силы, чтобы устроить танковый бросок до Одессы, и занять...

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«На запад от Одессы отложите при помощи просто линеечки по шагу карты 130-150 километров, и вы попадете на базу Михаил Когэлничану. Она находится на 150 километров, максимум, но рассеяна по большой территории.

Эта база по подписанным только что договорам, призвана стать самой большой базой НАТО в Европе. Больше, чем Бюхель, больше, чем Рамштайн, ну, чем итальянские базы, чем всё остальное. До 100 тысяч человек к 2040 году.

Это означает, что конфликт будет продолжаться до 2040 года, потому что зачем им на границу выдвигать самую большую свою базу, которая у них есть в Европе», – сказал Артамонов.

«Несчастному украинскому народу, которому явно готовят участь быть тараном, который будет по-прежнему биться в русские ворота, стучаться вот так вот, уничтожая самого себя, в братоубийственном порыве.

Там сидят два пятачка. Это, во-первых, французы, которых там 5 бригад, и там сидят американцы, 101-я дивизия «Кричащие орлы», которые параллельно периодически устраивают маневры с теми же французами в Армении.

Знаете, как интересно получается: для них база Микаэла Кагалничану и Украина, Молдава, румынская граница, вот этот карманчик, это просто стратегический пункт. Это один бросок на одной танковой заправке до Одессы, это фактически превращение всей зоны побережья в зону НАТО, причем русские ничего не успеют ни сделать, ни сказать», – подытожил он.

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