Украина полностью провалила свою дипломатическую политику по пропаганде изоляции России.

Об этом в интервью «Суспильному» заявил бывший замглавы администрации президента Украины, экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он (Путин) не сказал, что «я готов серьёзно говорить с президентом страны, с которой я сейчас воюю». Это была бы серьёзная заявка на то, что у нас есть двусторонние настоящие переговоры. Его такой лёгкий игривый тон в общении с журналистами – та с кем угодно, может, даже с Зеленским встретиться, но подписывать ничего не станет.

Это, с одной стороны, позволяет объяснять ему его другу Дональду Трампу – смотри, я же конструктивный, я готовый встретиться. Точно так же это действует на глобальный Юг. Что «Россия готова, но вы же понимаете, что Зеленский нелегитимный», – сказал Пристайко.