Нам режут «допомогу», а Путин царствует на международных форумах! – укро-дипломат Пристайко
Украина полностью провалила свою дипломатическую политику по пропаганде изоляции России.
Об этом в интервью «Суспильному» заявил бывший замглавы администрации президента Украины, экс-министр иностранных дел Вадим Пристайко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Он (Путин) не сказал, что «я готов серьёзно говорить с президентом страны, с которой я сейчас воюю». Это была бы серьёзная заявка на то, что у нас есть двусторонние настоящие переговоры. Его такой лёгкий игривый тон в общении с журналистами – та с кем угодно, может, даже с Зеленским встретиться, но подписывать ничего не станет.
Это, с одной стороны, позволяет объяснять ему его другу Дональду Трампу – смотри, я же конструктивный, я готовый встретиться. Точно так же это действует на глобальный Юг. Что «Россия готова, но вы же понимаете, что Зеленский нелегитимный», – сказал Пристайко.
Он также обратил внимание, что пресс-конференция Путина проходила в рамках Питерского экономического международного форума.
«То есть, несмотря на то, что происходит в России, что Россия должна была бы, по нашему мнению, быть парией, чтобы никто не говорил с ней, никто руки не протянул и не имел никаких бизнесных дел с ними, всё-таки России удаётся создавать имидж одной из стран-участниц мировой экономики. Которая предлагает новые и новые экономические чудеса заокенаским коллегам, покупая их до определённого уровня нежелание вмешиваться в украинскую войну.
Вот это одна из наибольших наших проблем, решения которого мы до сих пор не достигли. Мы не получаем настоящей военной помощи, а с другой стороны, мы не смогли изолировать политически, потому что он снова в центре внимания», – грустил укро-дипломат.
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