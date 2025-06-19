Путин: Донбасс имел полное право отделиться от Украины. Зеленский нелегитимен

Михаил Рябов.  
19.06.2025 01:07
  (Мск) , Санкт-Петербург
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Дзен, Политика, Россия, Украина


ЛДНР имели полное право отделиться от Украины, это соответствует международному праву и праву народа на самоопределение.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции на Питерском экономическом международном форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ЛДНР имели полное право отделиться от Украины, это соответствует международному праву и праву народа...

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«Есть решение Международного суда ООН – это прецедент, созданный Косово… При отделении какой-то части эта часть не обязана обращаться к центральной власти за согласием. Всё! Сами всё своими руками сделали. Вам можно, а здесь нельзя? Так не будет. Правила должны быть едиными, тогда они будут стабильными», – сказал Путин.

По его словам, Россия готова к мирным переговорам с Украиной.

«Я готов встречаться с кем угодно, в том числе с Зеленским. Вопрос, кто будет подписывать документы… Если это будет завершающий этап, чтобы не сидеть там и бесконечно что-то делить, а поставить точку. Но подпись должна стоять легитимных властей. Иначе придет следующий и выбросит все в помойку», – сказал Путин.

Он напомнил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек.

«На пять лет избирается – способов продления не существует даже в условиях военного положения», – сказал Путин.

Президент уточнил, что Россия и Украина договариваются о новой встрече переговорщиков в Стамбуле после 22 июня.

 «Готовы еще около 3000 тел отдать», – сказал Путин.

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