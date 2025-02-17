«Нагнет» ли Трамп Зеленского? Итоги Мюнхена ставят гамлетовский вопрос для Украины

Завершившаяся в Мюнхене конференция по безопасности не решила ни одного из стоящих перед Зеленским и Ко вопросов, а лишь добавила в ситуацию неизвестности новые переменные.

Мероприятие не оправдало ни одной из возлагавшихся на нее в Киеве надежд и так и не стала очередным бенефисом Украины, несмотря на то, что в баварскую столицу отправились чуть ли не полным составом все киевские рулевые с Зеленским, Шмыгалем и Ермаком во главе.

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Нет, все нужные речи были произнесены, а фонд олигарха Виктора Пинчука, как обычно, провел для интересантов «Украинский ланч» – уже в восьмой, кстати, раз.

Однако все это прошло без огонька, как будто для галочки, и когда обязательную программу отыграли, оказалось, что делать в Мюнхене украинцам, в общем, больше нечего. Тем более, что самое главное для Киева событие – личная встреча Зеленского с американским вице-президентом Вэнсом так и не состоялось. Как сообщили в Белом доме, разговор перенесен на неопределенное время.

Трампа сотоварищи можно понять. Они рассчитывали преподнести эту встречу своим избирателям, как очередную внешнеполитическую викторию в стиле «Пришел, увидел, победил». Но Украина оказалась орешком покрепче Панамы, и в самый последний момент Зеленский отказался подмахивать привезенный ему министром финансов США Скоттом Бессентом договор о передаче американцам во владение половины разведанных украинских запасов природных ресурсов.

Как объяснил сам Зеленский – во- первых, «у нас, прежде чем подписывать, положено прочитать». Во-вторых, высокие оговаривающиеся стороны неправильно поняли друг друга. Киевские уже видели себя «партнерами», а вашингтонские рассматривали их как неблагодарных халявщиков, предлагая отдать недра не за будущую помощь, а за прошлые поставки.

Ну, а в-третьих, внимательно вчитавшись в американскую цидулку, киевские не нашли там ничего об обещанных Трампом гарантиях. Как мы помним, у Трампа туманно намекнули на готовность послать для охраны украинских месторождений свои войска, по умолчанию полагая, что сам факт их присутствия станет для России сдерживающим фактором. У Зеленского же справедливо заподозрили подвох, и потребовали внести военные обязательства США непосредственно в текст документа. Чтобы потом не оказалось, что никто никому ничего не обещал, а оно само намечталось.

Так что неудивительно, что украинская тема так и не стала стержнем обсуждений в Мюнхене, заметно отойдя на второй план.

Безусловно, об Украине говорили много и часто, но было заметно, что отсылки к киевским проблемам для западных участников дискуссии носят инструментальный характер. Оттеняя и камуфлируя их собственные обиды и претензии друг к другу. Но об этом я писал в другом тексте на мюнхенскую тему, так что повторяться не буду.

Ключевой вопрос после Мюнхена – «нагнет» ли Трамп Зеленского, дожмет ли его на подписание нужного США договора по недрам? Принудит ли его к проведению выборов, чтобы разблокировать переговорный процесс? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно представлять себе имеющийся в руках Трампа инструментарий давления. Пока что, вопреки расхожим представлениям пикейных жилетов, механизмов давления у Штатов не так много.

Есть военный рычаг. Деньги и вооружения, выделенные администрацией Байдена, скоро закончатся. А новые поставки будут обусловлены неприятными для Киева условиями. Вроде бы все ясно. Однако, не совсем.

Дело в том, что собственных резервов и того, что дает Европа, конечно, недостаточно для каких-то решительных рывков или наступлений, однако вполне достаточно для поддержания нынешней ситуации на фронте в режиме самоподдува. Когда ВСУ медленно пятятся назад, истекая кровью, сдавая по селу в неделю. Даже необученного и плохо мотивированного мобресурса для этого вполне достаточно.

Вполне вероятно, что срок жизни такой стратегии – полгода, как и говорил Буданов, однако это выигранные у судьбы полгода, за которые может случиться много всякого, в том числе – радикально поменяться геополитические расклады вокруг Украины.

Как бы то ни было, однако в военном аспекте пространство для маневра у Украины ограничено не столько решениями Трампа сколько пределом ее собственных возможностей. А это значит, что в пределах полугода точно на сигналы из Вашингтона можно реагировать в стиле «Моя твоя не понимай».

Политический аспект предполагает уверенность наблюдателей в том, что у Трампа имеется какая-то волшебная палочка, взмахом которой он моментально заставит Зеленского освободить кресло, провести выборы и дать дорогу более сговорчивым украинским контрагентам.

В этом вопросе тоже не все так просто. Повторю уже где-то сказанное в СМИ: может, на внешней орбите Зеленский и не очень субъектен, однако внутри страны у него с этой самой субъектностью все в порядке. Как и с контролем над правительством, парламентом, спецслужбами, армией, судами и госаппаратом. Будь он хоть четырежды нелегитимный в глазах Москвы, однако пока что дома способен легко закатать в асфальт любого кто способен перейти ему дорогу – Порошенко, вот, не даст соврать.

Как в таких условиях Штаты будут организовывать внутриэлитный бунт» против Зеленского и кого сажать в его кресло – я, честно говоря, не очень себе представляю. Хотя о гуляющих в Сети разных хитроумных схемах со спикером Рады в качестве и. о президента наслышан. Пока что это все выглядит, как фантастика, а не как реальный рабочий план.

Есть еще один момент. Мы уже достаточно давно слышим от разного рода сетевых критиков Зеленского разговоры о том, как Трамп нашлет на Банковую «волшебный аудит», который выявит миллиардное воровство американских денег и – раз! – столь же волшебным образом превратит Зеленского с клевретами в послушных левреток у ног американского хозяина.

Может и так. Однако на дворе уже середина февраля, однако в реальности мы пока ничего подобного не наблюдаем. То ли у Трампа руки коротки, то ли палочка аудита не столь волшебная, как многим кажется, однако Зеленский совсем не разучился говорит американцам твердое «Нет» в тех случаях, когда его интересы расходятся со штатовскими.

Насколько у Зеленского хватит такой твердости и не припрятаны ли у Трампа в рукаве аргументы поубойнее – мы пока не знаем. Так что вместо того, чтобы фантазировать, лучше отталкиваться от твердой почвы реальности.

Наконец, внешнеполитический аспект. Факт в том, что Зеленский сейчас не один такой себе стойкий оловянный солдатик. Его подпирает пестрая антироссийская европейская коалиция, которой очень не нравятся планы Трампа и сам факт его контактов с Путиным поверх голов Европы и Украины.

Тот факт, что Европа показывает зубы Штатам именно в такой момент, когда она предельно идеологически зашорена и настроена максимально антироссийски за всю свою историю, совсем не помогает решению украинского вопроса на условиях, приемлемых для Трампа и Путина.

Потому что нынешняя Европа если и пошлет на Украину войска, то под собственные цели и задачи, а не под цели и задачи Трампа. По Украине цели у них разные. Если для Трампа финализация войны на украинском ТВД – это освобождение от оставшейся ему в наследство от «попередников» гири на ноге, мешающей заняться более важными делами, то для элит ЕС поддержка Украины и финализация войны на максимально невыгодных для РФ условиях – это самоцель и способ самосохранения у власти и оправдания всех принятых в последние годы непопулярных решений и финансовых трат.

Иначе этих макронов, стармеров и шольцев с мерцами спросят: а на что это вы потратили сотни миллиардов евро, и кто их вернет? Понятно, что не Зеленский. Там уже в очереди Трамп стоит.

Получается такая пищевая цепочка: если Трамп хочет заставить Европу платить по украинским счетам, то Европа стремится переложить это бремя на Россию.

Плюс – в отличие от Штатов, где пока победила «партия замирения», в ЕС и на Украине по-прежнему считают, что в войне удастся победить, а значит, следует воевать дальше. Почитайте европейскую прессу: ситуация-де у нас хреновая, но у русских-то еще хуже, а в экономике у них совсем швах, значит, надо просто продержаться дольше, чем они.

Именно в расчете на это сейчас идут разговоры о том, что «Европа должна взять свою судьбу в свои руки» и полюбить Украину до глубины кошелька, взяв на себя не только расходы, но и будущие барыши. Опять же, не будем сейчас о том, насколько такие ожидания обоснованы, а решения реальны.

Резюмируя. Вся изложенная выше совокупность факторов позволяет с большой степенью вероятности предполагать, что при всех сложностях, у Зеленского сохраняется достаточное пространство для маневра, чтобы продержаться ближайшее месяцы, а может, и полгода, даже при условии серьезного охлаждения отношений с Штатами.

Загадывать, что будет дальше – занятие неблагодарное. Но на ближайшую перспективу все выглядит как-то так.