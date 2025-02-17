Битва за Европу. Почему в Мюнхене забуксовал бодрый галоп «мирного плана Трампа»

Завершившая вчера свою работу с 61-я Мюнхенская конференция по безопасности 2025 года оставила у участвовавших в ней 60 глав государств и правительств, 150 министров и руководителей международных организаций, бессчетного числа экспертов и комментаторов чувство недосказанности и незавершенности.

Кто-то ожидал ее со страхом, подогревавшимся громкими, но противоречивыми заявлениями официалов из Вашингтона – мол, грядет новый «мюнхенский сговор», на этот раз о судьбе Украины. Но со «сговором» не срослось. Как, впрочем, и ожиданиями презентации заинтригованной общественности пресловутого «мирного плана Трампа».

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Как раз накануне открытия конференции из-за океана пришел инсайд, что ответственные за разработку этого документа порученцы Трампа в последний момент дали по газам, приостановив работу над ним ради дополнительных консультаций с европейцами.

За вычетом дежурных речей, смысловая нагрузка конференции распадается на два блока. Первый – ценностный. Его «гвоздем», несомненно, стала яркое выступление Вэнса, пересказывать которое в подробностях я не буду. Скажу главное – вместо ожидавшихся европейцами инвектив в адрес внешних врагов «демократического мира» и мантр о единстве перед лицом этих угроз, американский гость неожиданно резко обрушился с жесткой критикой на самих европейцев, включая и хозяев мероприятия – немцев.

Перешедшие в словесную перепалку вступительные речи на Мюнхенской конференции могли легко создать впечатление, что боевые действия идут не между Россией и Украиной, и даже не между западным блоком и Россией, а между США и Евросоюзом.

Если представители последнего переводили стрелки на «антидемократические режимы» по всему миру, то Вэнс попрекал Старый свет бревнами в собственном глазу – за то, что тот забыл о базовых постулатах демократии, превратив «борьбу с дезинформацией» в охоту на ведьм и выстраивая «брандмауэеры» на пути неугодных идей и партий.

На что Анналена Бербок весело парировала в том духе, что не задумываясь применит «крепкий файервол против тех, кто борется против свободы и демократии в Европе». Это притом, что привычка бомбить всех, кто против демократии раньше считалась прерогативой США.

Так или иначе, но этот «Мюнхен» войдет в историю хотя бы тем, что своя «мюнхенская речь» появилась не только у русских, но и у американцев. С сетевой галерки уже раздаются голоса: мол, в мировой большой игре появился политик, способный играть на публику на уровне Обамы – чего не было 15 лет.

Однако, я бы не стал уподобляться многим сетевым комментаторам, умиляющимся «бесспорным американским интеллектуальным лидерством», продемонстрированным Вэнсом, оказавшимся «на голову выше своих европейских оппонентов».

Относиться к этому стоит, как к религиозному диспуту. Ну, вот представьте сурового кальвиниста, случайно попавшего на собрание папистов. Говорят вроде об одном и том же, но на разных языках и для разных целевых аудиторий.

Будучи, при этом, одинаково убедительны для своих паств – просто вера у них разная.

И нет никаких сомнений – против врагов своей «веры» тот же Вэнс выстроит не менее мощный брандмауэр, чем европейские либералы и социал-демократы – для своих диссидентов. Происходящий сегодня в США накат трампистов на пресловутый «воукизм» тому яркое свидетельство.

Второй смысловой блок нынешнего «Мюнхена» связан с прикрываемой украинскими интересами американской борьбой за Европу. Уже первый день мероприятия наглядно показал, что излюбленная трамповская стратегия «бури и натиска» с европейцами не работает. А нарочитая нахрапистость и бесцеремонность воспринимается с недоумением, переходящим в раздражение.

В общем, оказалось, что наглость – далеко не всегда второе счастье. И американская стратегия стала буксовать, пока совсем не поплыла, сдвинув таймлайн мирного процесса с прежних 100 дней до 180. И это только до начала переговоров. До подписания же мира по обновленным прогнозам Келлога пройдет не менее года.

А еще поведение американцев в Мюнхене продемонстрировало истинную причину трамповского нежелания разговаривать с общеевропейской брюссельской бюрократией и стремление вести двусторонние переговоры через ее голову с отдельными членами ЕС.

Ведь это поодиночке каждая из европейских стран – не соперник Штатам. А все вместе, сбившиеся в кучу – они сила и третий по значимости мировой игрок после самих США и Китая. И в политическом, и в экономическом и даже в военном смыслах. При всех нынешних проблемах и раздраях. Недаром постоянным лейтмотивом всех европейских министерских тусовок являются аффирмации о единстве и инвективы в адрес «паршивых овец», это единство подрывающих.

По ходу дела выяснилась крайне неприятная для Трампа вещь – как бы ему субъективно не хотелось оставить Старый свет за бортом и порешать» украинский вопрос напрямую с Москвой, сделать это без Европы при нынешних вводных не выходит.

Хотя бы по той причине, что в Вашингтоне хотят задавать тон и повестку и рулить процессом, но не хотят за это платить, оставляя европейцам незавидную роль оплачивающего американские гранд-идеи кошелька.

Понятное дело, что такая постановка вопроса решительно не нравится практически никому в ЕС (кроме Орбана, но это особый случай). В ответ на призывы Трампа «платить и каяться», европейцы вполне справедливо требуют себе право голоса и место за переговорным столом.

И вот именно этого пока Вашингтон дать им или не может, или может, но по каким-то причинам не хочет. Рискну предположить, что это за причины и реконструировать их в качестве версии.

Дело в том, что у переговоров по Украине, Запада есть еще две стороны – Киев и Москва. И чтобы сделка выгорела, им нужно предложить что-то в обмен на согласие «подвинуться» по тем вопросам, которые не дают сдвинуть мирный процесс с мертвой точки.

В случае с Москвой «пряники» от Трампа уже многократно озвучены в западной прессе – это фактическая легализация территориальных приобретений, частичное снятие санкций, новые выборы на Украине и либерализация церковной и языковой политики, отказ Киеву в НАТО, снятие с повестки разговоров о каких-то репарациях и судах над российскими политиками и военными.

В случае с Украиной таким камнем преткновения являются пресловутые «гарантии безопасности». Это либо членство в НАТО, либо размещение на украинской земле военного контингента стран западной коалиции. И если вариант с приемом в НАТО отпадает от слова «совсем», то ввод войск, так или иначе, обсуждается в разных конфигурациях и форматах.

При этом, Штаты предусмотрительно вывели себя за скобки этого процесса – мол, никаких войск посылать никуда не будем, а еще и имеющиеся из Европы выведем. Киев же озвучивает заведомо нереальные мегаломанские планы, требуя на постой не то 200, не то 400 тысяч миротворцев, совершенно не заморачиваясь приземленными вопросами, – кто будет всю эту ораву кормить и финансировать в течение неопределенно долгого срока.

США платить не хотят и кивают на Европу. Та в ответ соглашается, но требует взамен права голоса на переговорах. В ответ, устами Келлога, ей летит в ответ довольно категоричное «Нет». А Рубио подтверждает, что Европу подключат к переговорам уже после их старта.

Иноагент Венедиктов «на пальцах» поясняет логику американцев:

«На мой вопрос – «Можете объяснить, почему Келлог заявил, что Европы за столом переговоров не будет?», мне очень мелкий, но информированный (судя по всему) чиновник ответил так – «А в качестве кого? Украина и Россия стороны в войне, мы посредники. А европейцы полностью на стороне Украины. На что тогда иранцев и северных корейцев тоже приглашать!?»

Плюс – в Вашингтоне понимают – получив право голоса, европейцы разрушат и без того хлипкую «мирную» конструкцию Трампа массой дополнительных, неприемлемых для РФ условий замирения. Ведь, перечисленные выше «пряники» для Москвы – это на самом деле верхний предел компромисса, на который может пойти Трамп без потери лица.

А европейцы в Мюнхене уже заявили, что для них неприемлем любой результат переговоров по Украине без их участия и без участия самой Украины. Нетрудно себе представить итоги переговоров в таком формате. Ситуация выглядит, как патовая.

Вот потому и приходится сегодня Вашингтону вертеться, как уж на сковородке, в попытках вымутить такую схему, чтобы и Украину не обидеть, и Россию не отпугнуть, и заставить Европу за все это заплатить.

Пока что неясно, чем завершится «битва за Европу» и что получится у Трампа. Думать, что американский президент топнет ножкой – и тут же верные европейские вассалы побегут к ноге – значит, ничего не понимать в том, что собой представляют сегодня отношения между ЕС и США.

Ирония судьбы – российские экспертные и политические круги так долго вздыхали на тему, как классно было бы, обрети Европа субъектность и независимость от США, что получили возможность увидеть «сбычу мечт» на практике. Европа конфликтует с США. Но это антироссийски настроенная Европа. И страх перед Россией – тот клей, который сегодня объединяет европейцев.

Впереди много интересного. Сегодня Макрон срочно собирает в Париже неформальный саммит европейских лидеров по украинскому вопросу. На этой сходке, очевидно, будет выработана единая европейская позиция, с которой уже Стармер полетит к Трампу. Как пишет американская пресса, их встреча состоится в Вашингтоне уже в конце февраля, после чего в Европе ожидается еще один саммит – на этот раз с участием с участием Зеленского. Тогда уже будет понятно, готов ли ЕС стать альтернативным донором для Киева вместо Штатов.

А еще на следующей неделе анонсированная встреча переговорщиков от Киева и Москвы при посредничестве США в Саудовской Аравии. Если она, конечно, вообще состоится.