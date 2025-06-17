Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В большой статье на сайте издания Politico под названием «Запад не может помочь Украине выиграть войну, но он может помочь ее закончить», часть реферативного перевода которой уже публиковал «ПолитНавигатор», автор Эльхан Нуриев не только констатирует невозможность военной победы Украины, но и ставит под вопрос целеполагание самого Запада в этом конфликте.

«Пока западные лидеры продолжают настаивать на том, что будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», возникает вопрос: для чего?», – пишет он.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

По оценке автора, полное восстановление украинской территории силовыми методами потребует гораздо большего объема помощи, а также эскалации конфликта, возможно, с участием западных войск или непосредственным вмешательством НАТО, «что демократические правительства, по-видимому, не готовы рассматривать».

По словам автора материала, «это поднимает сложный, но все более актуальный вопрос: поддержка Украины может вскоре означать помощь ей в прекращении войны, а не в ее победе».

Такой компромисс, который легко принять за капитуляцию, является «политическим динамитом» в западных столицах, – указывает автор.

«Но история говорит об обратном: в 1940 году Финляндия сохранила свой суверенитет благодаря болезненному, но стратегическому миру с Советским Союзом. Корея, опустошенная войной в начале 1950-х годов, приняла перемирие и избежала национального коллапса. Это не были моральные победы, но они позволили выжить», – парирует автор материала аргументы «ястребов».

По его мнению, все больше голосов в Вашингтоне и европейских столицах признают эту логику:

«Лидеры Палаты представителей США тихо обсуждают необходимость «планировать замороженный конфликт», а европейские аналитики предупреждают, что 2025 год может стать «самым опасным годом для Украины» — не из-за продвижения России, а из-за внутренних напряжений и усталости Запада».

Вместе с тем, у России нет повода радоваться такому развороту в мозгах у западного истеблишмента:

«Однако дипломатическое урегулирование не означает вознаграждение Москвы. Это означало бы признание того, что выживание Украины может в большей степени зависеть от сохранения того, что она еще контролирует, чем от возвращения того, что она не может вернуть», – напоминает автор.

Далее Нуриев повторяет уже неоднократно озвученные разными западными спикерами тезисы об условиях замирения:

«Такой компромисс мог бы включать в себя замораживание боевых действий по нынешним линиям контроля; международные гарантии безопасности, не предусматривающие членство в НАТО, но сдерживающие будущую агрессию; поэтапный переговорный процесс, увязанный с гуманитарными обменами и нормализацией экономики; а также помощь в послевоенном восстановлении, обусловленную реформой системы управления и достижением контрольных показателей в области борьбы с коррупцией».

По факту, этот материал в Politico является частью пиар-компании за замороженный конфликт, а вовсе не выражением мнения неких «сторонников России», как можно было бы подумать, глядя на все это из Москвы.

«Конечно, все это будет нелегко. Россия может отвергнуть компромисс, а Украина может отвергнуть все, кроме полной справедливости. Но это не снимает с Запада ответственности за лидерство», – указывает автор.

По его мнению, «стратегия — это не желание лучшего, а движение к достижимому».