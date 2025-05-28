На Украине увидели признаки истончения западной помощи

Украинские системы ПВО все хуже работают по запускаемым Россией дронам и ракетам, что свидетельствует о резком сокращении западной помощи.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине все плохо. Мобилизация проваливается, ПВО сидит без боеприпасов, Россия готовит масштабное новое наступление, которое должно ухудшить переговорные позиции Украины. Европа не готова, не вооружена, стоит голой, босой, раздетой. Признаком постепенного истощения или истончения западной помощи Украине станет прежде всего ухудшение ситуации в сфере ПВО . И мы последние дни наблюдаем сложную ситуацию в сфере ПВО. Сложную ситуацию», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что это уж происходит.

«Мне знакомый говорит – в последние дни в Киеве почему-то два дня ПВО работало, а третий день – не работало. Почему не стреляют? Людям страшно, когда работает ПВО, падают бомбы и ракеты. Теперь люди волнуются, почему ПВО не работает. Первым признаком истощения Украины станет ухудшение ситуации в ПВО и более массированные российские удары.

И пока мы видим, мне кажется, угрожающие признаки этого. Поскольку Россия наращивает массированность ударов, в частности дронов, а мы, даже если мы и сохраняем полную боеспособность, то мы не наращиваем возможности ПВО.

Наша ПВО – это ПВО ещё 2024 года; а их удары – это уже удары 2025 года. Из-за этого возникают вот эти эффекты, из-за этого мы видим столько пострадавших, погибших, разрушений», – подытожил эксперт.