«Мы на перепутье»: России придётся серьёзно милитаризироваться, или исчезнуть – Кургинян
В ближайшие десятилетия весь мир, Россия в том числе, столкнётся со множеством жестоких войн.
Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Россия в том виде, в каком она есть, может держать только одни процесс – например, украинский. Всё.
XXI век будет веком войн. Никакого мира не будет. Войны будут нарастать, и России придётся принять это как реальность, и двигаться в направлении своей способности отстаивать свои интересы с помощью очень серьёзной милитаризации», – сказал Кургинян.
«Дело не в том, что я – трубадур милитаризации. Альтернатива этому – смерть исторической России. Полная.
Пока что Россия находится на перепутье. Трампизм соблазняет в сторону того, что а может и не надо, может, всё вернётся. Это иллюзия. Опасная иллюзия! Даже если она возобладает в ближайшее время, следующий виток конфликтов будет нарастать», – подытожил политолог.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: