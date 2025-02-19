«Мы на перепутье»: России придётся серьёзно милитаризироваться, или исчезнуть – Кургинян

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В ближайшие десятилетия весь мир, Россия в том числе, столкнётся со множеством жестоких войн.

Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия в том виде, в каком она есть, может держать только одни процесс – например, украинский. Всё. XXI век будет веком войн. Никакого мира не будет. Войны будут нарастать, и России придётся принять это как реальность, и двигаться в направлении своей способности отстаивать свои интересы с помощью очень серьёзной милитаризации», – сказал Кургинян.