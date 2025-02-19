«Мы на перепутье»: России придётся серьёзно милитаризироваться, или исчезнуть – Кургинян

Максим Столяров.  
19.02.2025 00:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 3409
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


В ближайшие десятилетия весь мир, Россия в том числе, столкнётся со множеством жестоких войн.

Об этом в эфире телеканала «ТВ Центр» заявил лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшие десятилетия весь мир, Россия в том числе, столкнётся со множеством жестоких войн....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Россия в том виде, в каком она есть, может держать только одни процесс – например, украинский. Всё.

XXI век будет веком войн. Никакого мира не будет. Войны будут нарастать, и России придётся принять это как реальность, и двигаться в направлении своей способности отстаивать свои интересы с помощью очень серьёзной милитаризации», – сказал Кургинян.

«Дело не в том, что я – трубадур милитаризации. Альтернатива этому – смерть исторической России. Полная.

Пока что Россия находится на перепутье. Трампизм соблазняет в сторону того, что а может и не надо, может, всё вернётся. Это иллюзия. Опасная иллюзия! Даже если она возобладает в ближайшее время, следующий виток конфликтов будет нарастать», – подытожил политолог.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить