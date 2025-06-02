Мы движемся к получению репараций от Запада на восстановление Украины – Матвейчев

Анатолий Лапин.  
02.06.2025 14:58
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина, Финансы


Запад понимает, что Россия рано или поздно победит на Украине, поэтому превращает эту страну в поле боя и делает все, чтобы России она досталась максимально разрушенной.

Об этом в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад понимает, что Россия рано или поздно победит на Украине, поэтому превращает эту страну...

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«То, что украинцы кончаются… ну, хорошо, еще миллион есть, еще есть молодежь, еще есть женщины, значит будут их посылать максимально. А когда Путин, условно говоря, победит, все равно они понимают, что Украину так или иначе придется отдавать, то она будет отдана в самом измахраченном виде, на восстановление ее нужно будет тратить гигантские средства.

Но дело в том, что нам-то нужна победа на Западе, чтобы мы могли и репарации получить, в том числе на восстановление Украины. И это – та основная цель, к которой мы стратегически движемся», – завил Матвейчев.

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