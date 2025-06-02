Мы движемся к получению репараций от Запада на восстановление Украины – Матвейчев

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Запад понимает, что Россия рано или поздно победит на Украине, поэтому превращает эту страну в поле боя и делает все, чтобы России она досталась максимально разрушенной.

Об этом в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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