Мы движемся к получению репараций от Запада на восстановление Украины – Матвейчев
Запад понимает, что Россия рано или поздно победит на Украине, поэтому превращает эту страну в поле боя и делает все, чтобы России она досталась максимально разрушенной.
Об этом в эфире видеоблога политолога Виталия Колпашникова заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что украинцы кончаются… ну, хорошо, еще миллион есть, еще есть молодежь, еще есть женщины, значит будут их посылать максимально. А когда Путин, условно говоря, победит, все равно они понимают, что Украину так или иначе придется отдавать, то она будет отдана в самом измахраченном виде, на восстановление ее нужно будет тратить гигантские средства.
Но дело в том, что нам-то нужна победа на Западе, чтобы мы могли и репарации получить, в том числе на восстановление Украины. И это – та основная цель, к которой мы стратегически движемся», – завил Матвейчев.
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