Мосийчук рвет на себе волосы, что голосовал за Украину в НАТО

Вадим Москаленко.  
17.03.2025 08:58
  (Мск) , Киев
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Дзен, НАТО, Политика, Украина


Украине необходимо привести Конституцию в соответствие Декларации о государственном суверенитете и отменить принятый при Петре Порошенко курс Украины в НАТО.

Об этом на канале Politeka заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, бывший боевик запретщенного в РФ неонацистского полка «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине необходимо привести Конституцию в соответствие Декларации о государственном суверенитете и отменить принятый при...

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«Я искренне раскаиваюсь за самую большую политическую ошибку, которую допустил за 5 лет в украинском парламенте – это голосование за включение статьи НАТО в тело украинской Конституции. Я подчинился фракционной дисциплине, фракция голосовала из-за политических обстоятельств, это был избирательный проект Порошенко. Это сыграло злую шутку, это стало прикрытием для начала неприкрытой российской агрессии, одним из. Поэтому, действительно, я раскаиваюсь», – сказал Мосийчук.

По словам националиста, он сейчас делает всё возможное, чтобы исправить ситуацию.

«Безусловно, есть вина Конституционного суда, хотя тот же Тупицкий мне говорил, что делалось это чуть ли с пистолетом у виска, суд находился под давлением. Как его отмотать? Обычно. Парламентом, голосованием и решением Конституционного суда. Это сделать очень легко. Если до этого, дай бог, дойдёт, то я готов лично консультировать, как это сделать в очень краткие сроки, и привести Конституцию в соответствии к Декларации о государственном суверенитете Украины»,– пообещал экс-депутат.

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