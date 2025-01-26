Мир до 9 мая – стоит ли этому верить?

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Запрещенное на Украине, и считающееся там близким к вот уже больше десяти лет находящемуся под домашним арестом в Вене в ожидании экстрадиции в США украинскому олигарху Дмитрию Фирташу и экс-главе администрации Виктора Януковича Сергею Левочкину интернет-издание «Страна», публикует «утечку» с претензией на сенсационность – некий «100-дневный план Дональда Трампа по завершению войны» с предельным таймингом до 9 мая нынешнего года.

Этот вброс, в отличие от всех подобных предыдущих, опубличивавшихся в западных СМИ в последние месяцы, отличается предельной детализированностью и подробным описанием пошаговых мероприятий, якобы согласованных в Вашингтоне для достижения замирения на Украине.

Утверждается, что план с таким содержанием американские дипломаты якобы передали своим европейским коллегам. При этом, подлинность документа пока не подтверждена, но комментаторы уже успели подметить, что его содержание перекликается с последними публичными заявлениями самого Дональда Трампа и его спецпосланника по вопросам Украины и РФ Кита Келлога.

Основные пункты плана, в версии конфидентов «Страны» такие:

Разговор Трампа с Путиным и обсуждение плана с украинскими властями – конец января-начало февраля 2025 года; Отмена указа Зеленского о невозможности переговоров с Путиным и встреча в треугольнике Трамп-Путин-Зеленский – конец февраля-начало марта 2025 года; Перемирие на Пасху по всей линии фронта (20 апреля 2025 года) с выводом ВСУ из Курской области; Международная мирная конференция по Украине при посредничестве США, Китая, стран Европы и «Глобального Юга» – конец апреля 2025 года. Обмен военнопленными по формуле «всех на всех»; Окончание боевых действий в форме декларации мирной конференции и отмена военного положения в Украине – к 9 мая 2025 года; Выборы на Украине – президентские в августе, парламентские в октябре 2025 года.

Кроме того в «плане» указаны и рамочные условия предполагаемой мирной сделки:

– Нейтралитет Украины и запрет на вступление в НАТО. – Формализация членства Украины в ЕС до 2030 года, послевоенное восстановление за счет Европы. – Модернизация ВСУ с помощью США – в качестве гарантии безопасности. – Фактический отказ Украины от возвращения потерянных территорий военным без юридического признания российского суверенитета над ними. – Частичное снятие санкций с России после подписания мира. – Возобновление экспорта энергоносителей из России в Европу и введение особых пошлин на этот экспорт – «на восстановление Украины». – Допуск к выборам на Украине запрещенных там после 2022 года партий и вынужденных эмигрировать в этот период политиков. Прекращение гонений на русский язык и Украинскую Православную Церковь. Ввод на линию разграничения европейского миротворческого контингента оставлен за скобками соглашения – по согласованию сторон.

Наконец, утверждается, что реализация подобного плана возможна только при успешных переговорах Москвы и Вашингтона. В противном случае инициатива замораживается.

Первый же вопрос, возникающий при чтении этого текста – насколько описанное вообще правдоподобно? Предыдущий восьмилетний опыт попыток реализации минских соглашений, а затем неудачный опыт договориться в Стамбуле в 2022-м и в Катаре в 2023-м учит нас тому, что к такого рода вбросам стоит относиться с изрядной долей осторожности и сдержанности. Иначе говоря – бабушка надвое сказала.

За эти годы много чего подобного слышали. Например, такие же «сенсационные» вбросы на той же медийной площадке о готовящихся выборах в «отдельных районах Луганской и Донецкой областей» по украинским законам – вот-вот уже, мамой клянемся, сами слышали. Только называлось это не «планом Трампа», а «планом Медведчука», если кто забыл.

С другой стороны, при всем скепсисе, стоит иметь в виду и возможность того, что раз нечто подобное гуляет по СМИ, значит, какие-то переговоры кого-то с кем-то о чем-то подобном где-то за кулисами все же идут. И нельзя сбрасывать со счетов то, что предметом этих переговоров является именно то, что вы прочитали выше.

Это не значит, что именно и буквально об этом – с точности до запятой, уже договорились. Но это значит, что вполне вероятно, именно такие условия выставлены на кон и являются предметом торгов.

Беглого взгляда на указанный план-график и на параметры сделки достаточно, чтобы сделать еще несколько важных выводов. Прежде всего, не покидает ощущение, что перед нами некий микс, сборная солянка из совершенно разных «суповых наборов», местами прямо противоречащих друг другу.

Как будто кто-то взял и соединил хотелки Москвы, хотелки Киева и хотелки Вашингтона в одну кучу, мало заботясь о том, что то, что для американца компромисс – то для украинца лютая зрада. А то, что русскому хорошо – то для щирого украинца – смерть.

Нужно быть фокусником очень высокого уровня, чтобы продать в одном пакете усиление ВСУ за счет Штатов и допуск к украинским выборам беглых «януковичей». Не говоря уже о плохо закамуфлированных российских репарациях на восстановление Украины.

С другой стороны, есть и сигналы, говорящие о наличии в Москве бизнес-интересантов именно такого компромисса. Ведь снятие особо болезненных секторальных санкций вкупе с возобновлением газового экспорта и потерянного европейского рынка – это тоже немалый куш. Притом, что козе понятно – четыре новых региона и Крым при текущих раскладах у России уже никто не отберет.

Что касается Украины – тут тоже есть вопросы. Скажем, слабым местом предполагаемого графика представляется подписание мирного соглашения ДО, а не после перезагрузки киевской власти на новых выборах. Это означало бы не только то, что россияне все же сядут за стол переговоров с «нелегитимным Зеленским», вопреки всем прежним и нынешним демонстративным заверениям.

Но, также и то, что мир с Россией будет подписывать именно Зеленский или люди из его ближайшего окружения. Потому что до выборов никакой иной власти в Киеве не появится. И это хорошо понимают и в Вашингтоне и в Москве.

А значит, если следовать этой логике, то и гарантом дальнейшего соблюдения подписанных соглашений с украинской стороны будет именно Зеленский. Как Пашинян в Армении – проигравший войну за Карабах, именно он теперь ведет послевоенные переговоры с Баку о границах, о Зангезурском коридоре и всем остальном.

Честно говоря, хотелось бы на это посмотреть. И верится слабо, хотя я, безусловно, высоко ценю актерские таланты Владимира Александровича, все же есть сомнения в его способности на мааре вот так резко сменить актерское амплуа и из разжигателя войны заделаться миротворцем.