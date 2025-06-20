«Мерзкая картина». Грузинский политолог о «зиге» либерала на балконе посольства Великобритании

Михаил Рябов.  
20.06.2025 15:31
  (Мск) , Москва
Просмотров: 272
 
Великобритания, Дзен, Нацизм, Скандал


Инцидент с нацистским приветствием, брошенным с балкона посольства Великобритании в Москве на приеме по случаю дня рождения английского короля, – «подлый, аморальный поступок», заявил «ПолитНавигатору» грузинский политолог Шота Апхаидзе.

«Мерзкая картина. Это происходит в столице страны – преемника Советского Союза, где в войне с Третьим Рейхом погибло 30 миллионов населения. И тут в посольстве европейского государства, которое себя считает «логовом демократии», привечается нацизм. Это мерзко, это подлый, аморальный поступок», – сказал эксперт.

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Инцидент с нацистским приветствием, брошенным с балкона посольства Великобритании в Москве на приеме по...

Впрочем, по его мнению, ситуация не вызывает удивления у людей, знающих историю.

«В западных странах это не новое явление – поощрение нацизма, фашизма и всякой мерзости. Мы прекрасно знаем, что многие транснациональные корпорации, американские и английские, сотрудничали прекрасно с Третьим Рейхом и лично с Гитлером, выстраивали с ними бизнес.

Да и потом множество фашистских режимов тоже поддерживалось Западом.

А сейчас нацизм и фашизм среди украинских ультраправых как раз поощряется именно этими посольствами и государствами», – заключил Апхаидзе.

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